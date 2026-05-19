Arsenal conquista Premier League após mais de 20 anos

O tão aguardado desfecho enfim chegou para o torcedor do Arsenal. Após mais de duas décadas de espera e sucessivas frustrações no fim das temporadas, o clube londrino voltou a conquistar a Premier League. A confirmação do título aconteceu nesta terça-feira após o empate em 1 a 1 entre Manchester City e AFC Bournemouth, no Vitality Stadium.

O resultado encerrou as possibilidades matemáticas de reação do City de Guardiola, que anunciou que vai deixar o clube no final da temporada. Os Citizens precisavam vencer para seguir na disputa. A equipe de Pep Guardiola, no entanto, encontrou um Bournemouth. Os donos da casa abriram o placar aos 39 minutos do primeiro tempo com Eli Junior Kroupi.

Apesar de controlar a posse de bola durante grande parte da partida, o Manchester City teve dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras. Ainda na etapa inicial, Erling Haaland desperdiçou uma chance dentro da pequena área. Já o Bournemouth seguiu levando perigo nos contra-ataques, especialmente com Evanilson e Rayan, este convocado por Carlo Ancelotti.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, Guardiola promoveu mudanças para aumentar o poder ofensivo da equipe, lançando em campo Phil Foden, Rayan Cherki e Sávio.

Mesmo mais recuado, o Bournemouth seguiu ameaçando. Nos acréscimos, David Brooks acertou a trave e esteve próximo de ampliar a vantagem.

O empate do City foi conquistado apenas aos 50 minutos do segundo tempo. Após uma sobra dentro da área, Haaland finalizou com força, a bola ainda bateu na trave antes de entrar. O gol evitou a derrota, mas não foi suficiente para manter vivas as chances de título.

Com o empate em 1 a 1, o Manchester City ficou sem possibilidade de alcançar o Arsenal na tabela, encerrando definitivamente a disputa. O resultado também marcou o fim de um longo jejum do clube londrino, que não conquistava a Premier League desde a temporada 2003/04, quando ficou conhecido como o time dos “Invencíveis”, sob comando de Arsène Wenger.

O título também representa uma conquista importante para Mikel Arteta, que venceu sua primeira Premier League como treinador do Arsenal. Além disso, a equipe mantém a possibilidade de conquistar o título da Champions League.