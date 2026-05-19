Arsenal conquista Premier League após mais de 20 anos

The Premier League trophy is pictured ahead of the English Premier League football match between Manchester City and Arsenal at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on April 26, 2023. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / (Photo by OLI SCARFF/AFP via Getty Images) (OLI SCARFF/Getty Images)
Repórter
Publicado em 19 de maio de 2026 às 17h58.
O tão aguardado desfecho enfim chegou para o torcedor do Arsenal. Após mais de duas décadas de espera e sucessivas frustrações no fim das temporadas, o clube londrino voltou a conquistar a Premier League. A confirmação do título aconteceu nesta terça-feira após o empate em 1 a 1 entre Manchester City e AFC Bournemouth, no Vitality Stadium.
O resultado encerrou as possibilidades matemáticas de reação do City de Guardiola, que anunciou que vai deixar o clube no final da temporada. Os Citizens precisavam vencer para seguir na disputa. A equipe de Pep Guardiola, no entanto, encontrou um Bournemouth. Os donos da casa abriram o placar aos 39 minutos do primeiro tempo com Eli Junior Kroupi.
Apesar de controlar a posse de bola durante grande parte da partida, o Manchester City teve dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras. Ainda na etapa inicial, Erling Haaland desperdiçou uma chance dentro da pequena área. Já o Bournemouth seguiu levando perigo nos contra-ataques, especialmente com Evanilson e Rayan, este convocado por Carlo Ancelotti.
Na volta do intervalo, Guardiola promoveu mudanças para aumentar o poder ofensivo da equipe, lançando em campo Phil Foden, Rayan Cherki e Sávio.
Mesmo mais recuado, o Bournemouth seguiu ameaçando. Nos acréscimos, David Brooks acertou a trave e esteve próximo de ampliar a vantagem.
O empate do City foi conquistado apenas aos 50 minutos do segundo tempo. Após uma sobra dentro da área, Haaland finalizou com força, a bola ainda bateu na trave antes de entrar. O gol evitou a derrota, mas não foi suficiente para manter vivas as chances de título.
Com o empate em 1 a 1, o Manchester City ficou sem possibilidade de alcançar o Arsenal na tabela, encerrando definitivamente a disputa. O resultado também marcou o fim de um longo jejum do clube londrino, que não conquistava a Premier League desde a temporada 2003/04, quando ficou conhecido como o time dos “Invencíveis”, sob comando de Arsène Wenger.
O título também representa uma conquista importante para Mikel Arteta, que venceu sua primeira Premier League como treinador do Arsenal. Além disso, a equipe mantém a possibilidade de conquistar o título da Champions League.