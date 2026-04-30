Presidente da Fifa confirma que Irã vai disputar a Copa do Mundo nos EUA

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou nesta quinta-feira, 30, que o Irã disputará a Copa do Mundo de 2026, incluindo partidas em território dos Estados Unidos. A declaração ocorreu durante o Congresso da entidade, realizado em Vancouver.

"Para começar, gostaria de confirmar que o Irã participará da Copa do Mundo da Fifa de 2026", disse Infantino ao iniciar seu discurso aos delegados. "E, claro, o Irã jogará nos Estados Unidos."

A fala ocorre após um episódio envolvendo representantes da federação iraniana. Na quarta-feira, 29, dirigentes cancelaram presença no evento e relataram um "insulto" feito por um agente de imigração no aeroporto de Toronto.

As incertezas sobre a presença da seleção ganharam força após os ataques conduzidos por Estados Unidos e Israel contra o Irã, iniciados no fim de fevereiro. O contexto geopolítico levou dirigentes iranianos a sugerirem a transferência dos jogos para o México, proposta rejeitada pela Fifa.

Infantino já havia indicado semanas antes que o país atuaria conforme o sorteio oficial. O calendário prevê duas partidas do Grupo G em Los Angeles — contra Nova Zelândia, em 15 de junho, e Bélgica, em 21 de junho — e um confronto com o Egito, em 26 de junho, em Seattle.

Autoridades norte-americanas informaram que atletas iranianos não serão barrados. O secretário de Estado, Marco Rubio, no entanto, mencionou preocupações com integrantes da delegação, "alguns dos quais têm ligações com a Guarda Revolucionária Islâmica".

Infantino recebe apoio para nova disputa eleitoral

As confederações africana e asiática declararam apoio à possível candidatura de Infantino a um novo mandato na presidência da Fifa em 2027. A Confederação Africana de Futebol (CAF) informou, em comunicado, que a decisão foi tomada por unanimidade.

A Confederação Asiática de Futebol (AFC) também formalizou apoio. "A Fifa está em sua melhor posição de todos os tempos e oferecemos nosso apoio contínuo e total a (Infantino) como candidato à presidência da Fifa para o mandato de 2027/31, assim como a AFC e o futebol asiático sempre o apoiaram desde sua eleição em 2016", disse Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa.

As duas entidades somam 101 votos entre os 211 disponíveis no colégio eleitoral. A Conmebol, responsável pelo futebol sul-americano, também declarou apoio, adicionando outros 10 votos ao bloco.

Infantino assumiu a presidência em 2016, após a saída de Joseph "Sepp" Blatter, em meio a investigações de corrupção. Foi reeleito em 2019 e 2023. Apesar do limite formal de três mandatos, a Fifa desconsiderou o período inicial, entre 2016 e 2019, por ter sido incompleto.

Durante sua gestão, o dirigente esteve envolvido em questionamentos relacionados à relação institucional com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A entrega de um prêmio durante o sorteio da Copa do Mundo, em dezembro, motivou uma queixa da organização FairSquare ao comitê de ética da Fifa.

Entre as decisões administrativas, estão a ampliação da Copa do Mundo para 48 seleções e a reformulação do Mundial de Clubes, com 32 equipes. No campo financeiro, a entidade projeta receita de cerca de US$ 13 bilhões na edição de 2026.

A Fifa também ampliou repasses às federações nacionais por meio do Programa Forward. Para o ciclo entre 2027 e 2030, a previsão é distribuir US$ 2,7 bilhões, valor superior ao registrado uma década antes.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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