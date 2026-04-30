Copa do Mundo 2026: veja a tabela completa da fase de grupos à final

Copa do Mundo: Torneio será o primeiro com 48 seleções na história ((Foto: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images))
Publicado em 30 de abril de 2026 às 15h55.
Faltam poucos dias para a estreia da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. A competição, que será a primeira com 48 seleções, já conhece todos os seus participantes e se prepara para conhecer todas as convocações.
Após a repescagem realizada em março, as últimas seis seleções confirmaram vaga no torneio, e agora, os grupos de A a L já estão completos.
Essa também será a primeira Copa do Mundo com 104 partidas disputadas, e com a inclusão da fase de 32 avos, que acontecerá após o encerramento da fase de grupos e antes da tradicional oitavas de final.
O jogo de abertura entre México x África do Sul acontecerá no dia 11 de junho, às 16h, de Brasília, na Cidade do México. Já a grande final está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova York.
A seleção brasileira estreia no dia 13 de junho, às 19h, quando enfrenta o Marrocos, em Nova York. A partida é válida pelo grupo C da competição.
Veja todos os jogos da seleção brasileira na fase de grupos
|Data
|Hora
|Jogo
|Fase/Grupo
|Cidade
|11/06
|16h
|México x África do Sul
|Grupo A
|Cidade do México
|11/06
|23h
|Coreia do Sul x República Tcheca
|Grupo A
|Guadalajara
|12/06
|16h
|Canadá x Bósnia
|Grupo B
|Toronto
|12/06
|22h
|Estados Unidos x Paraguai
|Grupo D
|Los Angeles
|13/06
|1h
|Austrália x Turquia
|Grupo D
|Vancouver
|13/06
|16h
|Qatar x Suíça
|Grupo B
|San Francisco
|13/06
|19h
|Brasil x Marrocos
|Grupo C
|Nova York
|13/06
|22h
|Haiti x Escócia
|Grupo C
|Boston
|14/06
|14h
|Alemanha x Curaçao
|Grupo E
|Houston
|14/06
|17h
|Holanda x Japão
|Grupo F
|Dallas
|14/06
|20h
|Costa do Marfim x Equador
|Grupo E
|Filadélfia
|14/06
|23h
|Suécia x Tunísia
|Grupo F
|Monterrey
|15/06
|13h
|Espanha x Cabo Verde
|Grupo H
|Atlanta
|15/06
|16h
|Bélgica x Egito
|Grupo G
|Seattle
|15/06
|19h
|Arábia Saudita x Uruguai
|Grupo H
|Miami
|15/06
|22h
|Irã x Nova Zelândia
|Grupo G
|Los Angeles
|16/06
|16h
|França x Senegal
|Grupo I
|Nova York
|16/06
|19h
|Iraque x Noruega
|Grupo I
|Boston
|16/06
|22h
|Argentina x Argélia
|Grupo J
|Kansas City
|17/06
|1h
|Áustria x Jordânia
|Grupo J
|San Francisco
|17/06
|14h
|Portugal x RD Congo
|Grupo K
|Houston
|17/06
|17h
|Inglaterra x Croácia
|Grupo L
|Dallas
|17/06
|20h
|Gana x Panamá
|Grupo L
|Toronto
|17/06
|23h
|Uzbequistão x Colômbia
|Grupo K
|Cidade do México
|18/06
|13h
|Rep. Tcheca x África do Sul
|Grupo A
|Atlanta
|18/06
|16h
|Suíça x Bósnia
|Grupo B
|Los Angeles
|18/06
|19h
|Canadá x Qatar
|Grupo B
|Vancouver
|18/06
|22h
|México x Coreia do Sul
|Grupo A
|Guadalajara
|19/06
|1h
|Turquia x Paraguai
|Grupo D
|San Francisco
|19/06
|16h
|EUA x Austrália
|Grupo D
|Seattle
|19/06
|19h
|Escócia x Marrocos
|Grupo C
|Boston
|19/06
|22h
|Brasil x Haiti
|Grupo C
|Filadélfia
|20/06
|14h
|Holanda x Suécia
|Grupo F
|Houston
|20/06
|17h
|Alemanha x Costa do Marfim
|Grupo E
|Toronto
|20/06
|21h
|Equador x Curaçao
|Grupo E
|Kansas City
|21/06
|1h
|Tunísia x Japão
|Grupo F
|Monterrey
|21/06
|13h
|Espanha x Arábia Saudita
|Grupo H
|Atlanta
|21/06
|16h
|Bélgica x Irã
|Grupo G
|Los Angeles
|21/06
|19h
|Uruguai x Cabo Verde
|Grupo H
|Miami
|21/06
|22h
|Nova Zelândia x Egito
|Grupo G
|Vancouver
|22/06
|14h
|Argentina x Áustria
|Grupo J
|Dallas
|22/06
|18h
|França x Iraque
|Grupo I
|Filadélfia
|22/06
|21h
|Noruega x Senegal
|Grupo I
|Nova York
|23/06
|0h
|Jordânia x Argélia
|Grupo J
|San Francisco
|23/06
|14h
|Portugal x Uzbequistão
|Grupo K
|Houston
|23/06
|17h
|Inglaterra x Gana
|Grupo L
|Boston
|23/06
|20h
|Panamá x Croácia
|Grupo L
|Toronto
|23/06
|23h
|Colômbia x Congo
|Grupo K
|Guadalajara
|24/06
|16h
|Suíça x Canadá
|Grupo B
|Vancouver
|24/06
|16h
|Itália x Qatar
|Grupo B
|Seattle
|24/06
|19h
|Escócia x Brasil
|Grupo C
|Miami
|24/06
|19h
|Marrocos x Haiti
|Grupo C
|Atlanta
|24/06
|22h
|Rep. Tcheca x México
|Grupo A
|Cidade do México
|24/06
|22h
|África do Sul x Coreia do Sul
|Grupo A
|Monterrey
|25/06
|17h
|Equador x Alemanha
|Grupo E
|Nova York
|25/06
|17h
|Curaçao x Costa do Marfim
|Grupo E
|Filadélfia
|25/06
|20h
|Tunísia x Holanda
|Grupo F
|Kansas City
|25/06
|20h
|Japão x Suécia
|Grupo F
|Dallas
|25/06
|23h
|Turquia x EUA
|Grupo D
|Los Angeles
|25/06
|23h
|Paraguai x Austrália
|Grupo D
|San Francisco
|26/06
|16h
|Noruega x França
|Grupo I
|Boston
|26/06
|16h
|Senegal x Iraque
|Grupo I
|Toronto
|26/06
|21h
|Uruguai x Espanha
|Grupo H
|Guadalajara
|26/06
|21h
|Cabo Verde x Arábia Saudita
|Grupo H
|Houston
|26/06
|0h
|Egito x Irã
|Grupo G
|Seattle
|26/06
|0h
|Nova Zelândia x Bélgica
|Grupo G
|Vancouver
|27/06
|18h
|Panamá x Inglaterra
|Grupo L
|Nova York
|27/06
|18h
|Croácia x Gana
|Grupo L
|Filadélfia
|27/06
|20h30
|Colômbia x Portugal
|Grupo K
|Miami
|27/06
|20h30
|Congo x Uzbequistão
|Grupo K
|Atlanta
|27/06
|23h
|Jordânia x Argentina
|Grupo J
|Dallas
|27/06
|23h
|Argélia x Áustria
|Grupo J
|Kansas City
|28/06
|16h
|Jogo 73
|32 avos
|Los Angeles
|29/06
|14h
|Jogo 76
|32 avos
|Houston
|29/06
|17h30
|Jogo 74
|32 avos
|Boston
|29/06
|22h
|Jogo 75
|32 avos
|Monterrey
|30/06
|14h
|Jogo 78
|32 avos
|Dallas
|30/06
|18h
|Jogo 77
|32 avos
|Nova York
|30/06
|22h
|Jogo 79
|32 avos
|Cidade do México
|01/07
|13h
|Jogo 80
|32 avos
|Atlanta
|01/07
|17h
|Jogo 82
|32 avos
|Seattle
|01/07
|21h
|Jogo 81
|32 avos
|San Francisco
|02/07
|16h
|Jogo 84
|32 avos
|Los Angeles
|02/07
|20h
|Jogo 83
|32 avos
|Toronto
|02/07
|0h
|Jogo 85
|32 avos
|Vancouver
|03/07
|15h
|Jogo 88
|32 avos
|Dallas
|03/07
|19h
|Jogo 86
|32 avos
|Miami
|03/07
|22h30
|Jogo 87
|32 avos
|Kansas City
|04/07
|14h
|Jogo 90
|Oitavas
|Houston
|04/07
|18h
|Jogo 89
|Oitavas
|Filadélfia
|05/07
|17h
|Jogo 91
|Oitavas
|Nova York
|05/07
|21h
|Jogo 92
|Oitavas
|Cidade do México
|06/07
|16h
|Jogo 93
|Oitavas
|Dallas
|06/07
|21h
|Jogo 94
|Oitavas
|Seattle
|07/07
|13h
|Jogo 95
|Oitavas
|Atlanta
|07/07
|17h
|Jogo 96
|Oitavas
|Vancouver
|09/07
|17h
|Jogo 97
|Quartas
|Boston
|10/07
|16h
|Jogo 98
|Quartas
|Los Angeles
|11/07
|18h
|Jogo 99
|Quartas
|Miami
|11/07
|22h
|Jogo 100
|Quartas
|Kansas City
|14/07
|16h
|Jogo 101
|Semifinal
|Dallas
|15/07
|16h
|Jogo 102
|Semifinal
|Atlanta
|18/07
|18h
|Jogo 103
|3º lugar
|Miami
|19/07
|16h
|Jogo 104
|Final
|Nova York