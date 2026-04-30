Copa do Mundo 2026: veja a tabela completa da fase de grupos à final

Calendário detalha todos os jogos do torneio, que será disputado em Estados Unidos, México e Canadá

Copa do Mundo: Torneio será o primeiro com 48 seleções na história

Gabriella Brizotti
Colaboradora

Publicado em 30 de abril de 2026 às 15h55.

Faltam poucos dias para a estreia da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. A competição, que será a primeira com 48 seleções, já conhece todos os seus participantes e se prepara para conhecer todas as convocações.

Após a repescagem realizada em março, as últimas seis seleções confirmaram vaga no torneio, e agora, os grupos de A a L já estão completos.

Essa também será a primeira Copa do Mundo com 104 partidas disputadas, e com a inclusão da fase de 32 avos, que acontecerá após o encerramento da fase de grupos e antes da tradicional oitavas de final.

O jogo de abertura entre México x África do Sul acontecerá no dia 11 de junho, às 16h, de Brasília, na Cidade do México. Já a grande final está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova York.

A seleção brasileira estreia no dia 13 de junho, às 19h, quando enfrenta o Marrocos, em Nova York. A partida é válida pelo grupo C da competição.

Veja todos os jogos da seleção brasileira na fase de grupos

  • 13/06 - 19h - Brasil x Marrocos - Nova York
  • 19/06 - 22h - Haiti x Brasil - Filadélfia
  • 24/06 - 19h - Escócia x Brasil - Miami

Tabela Completa - Copa do Mundo 2026

DataHoraJogoFase/GrupoCidade
11/0616hMéxico x África do SulGrupo ACidade do México
11/0623hCoreia do Sul x República TchecaGrupo AGuadalajara
12/0616hCanadá x BósniaGrupo BToronto
12/0622hEstados Unidos x ParaguaiGrupo DLos Angeles
13/061hAustrália x TurquiaGrupo DVancouver
13/0616hQatar x SuíçaGrupo BSan Francisco
13/0619hBrasil x MarrocosGrupo CNova York
13/0622hHaiti x EscóciaGrupo CBoston
14/0614hAlemanha x CuraçaoGrupo EHouston
14/0617hHolanda x JapãoGrupo FDallas
14/0620hCosta do Marfim x EquadorGrupo EFiladélfia
14/0623hSuécia x TunísiaGrupo FMonterrey
15/0613hEspanha x Cabo VerdeGrupo HAtlanta
15/0616hBélgica x EgitoGrupo GSeattle
15/0619hArábia Saudita x UruguaiGrupo HMiami
15/0622hIrã x Nova ZelândiaGrupo GLos Angeles
16/0616hFrança x SenegalGrupo INova York
16/0619hIraque x NoruegaGrupo IBoston
16/0622hArgentina x ArgéliaGrupo JKansas City
17/061hÁustria x JordâniaGrupo JSan Francisco
17/0614hPortugal x RD CongoGrupo KHouston
17/0617hInglaterra x CroáciaGrupo LDallas
17/0620hGana x PanamáGrupo LToronto
17/0623hUzbequistão x ColômbiaGrupo KCidade do México
18/0613hRep. Tcheca x África do SulGrupo AAtlanta
18/0616hSuíça x BósniaGrupo BLos Angeles
18/0619hCanadá x QatarGrupo BVancouver
18/0622hMéxico x Coreia do SulGrupo AGuadalajara
19/061hTurquia x ParaguaiGrupo DSan Francisco
19/0616hEUA x AustráliaGrupo DSeattle
19/0619hEscócia x MarrocosGrupo CBoston
19/0622hBrasil x HaitiGrupo CFiladélfia
20/0614hHolanda x SuéciaGrupo FHouston
20/0617hAlemanha x Costa do MarfimGrupo EToronto
20/0621hEquador x CuraçaoGrupo EKansas City
21/061hTunísia x JapãoGrupo FMonterrey
21/0613hEspanha x Arábia SauditaGrupo HAtlanta
21/0616hBélgica x IrãGrupo GLos Angeles
21/0619hUruguai x Cabo VerdeGrupo HMiami
21/0622hNova Zelândia x EgitoGrupo GVancouver
22/0614hArgentina x ÁustriaGrupo JDallas
22/0618hFrança x IraqueGrupo IFiladélfia
22/0621hNoruega x SenegalGrupo INova York
23/060hJordânia x ArgéliaGrupo JSan Francisco
23/0614hPortugal x UzbequistãoGrupo KHouston
23/0617hInglaterra x GanaGrupo LBoston
23/0620hPanamá x CroáciaGrupo LToronto
23/0623hColômbia x CongoGrupo KGuadalajara
24/0616hSuíça x CanadáGrupo BVancouver
24/0616hItália x QatarGrupo BSeattle
24/0619hEscócia x BrasilGrupo CMiami
24/0619hMarrocos x HaitiGrupo CAtlanta
24/0622hRep. Tcheca x MéxicoGrupo ACidade do México
24/0622hÁfrica do Sul x Coreia do SulGrupo AMonterrey
25/0617hEquador x AlemanhaGrupo ENova York
25/0617hCuraçao x Costa do MarfimGrupo EFiladélfia
25/0620hTunísia x HolandaGrupo FKansas City
25/0620hJapão x SuéciaGrupo FDallas
25/0623hTurquia x EUAGrupo DLos Angeles
25/0623hParaguai x AustráliaGrupo DSan Francisco
26/0616hNoruega x FrançaGrupo IBoston
26/0616hSenegal x IraqueGrupo IToronto
26/0621hUruguai x EspanhaGrupo HGuadalajara
26/0621hCabo Verde x Arábia SauditaGrupo HHouston
26/060hEgito x IrãGrupo GSeattle
26/060hNova Zelândia x BélgicaGrupo GVancouver
27/0618hPanamá x InglaterraGrupo LNova York
27/0618hCroácia x GanaGrupo LFiladélfia
27/0620h30Colômbia x PortugalGrupo KMiami
27/0620h30Congo x UzbequistãoGrupo KAtlanta
27/0623hJordânia x ArgentinaGrupo JDallas
27/0623hArgélia x ÁustriaGrupo JKansas City
28/0616hJogo 7332 avosLos Angeles
29/0614hJogo 7632 avosHouston
29/0617h30Jogo 7432 avosBoston
29/0622hJogo 7532 avosMonterrey
30/0614hJogo 7832 avosDallas
30/0618hJogo 7732 avosNova York
30/0622hJogo 7932 avosCidade do México
01/0713hJogo 8032 avosAtlanta
01/0717hJogo 8232 avosSeattle
01/0721hJogo 8132 avosSan Francisco
02/0716hJogo 8432 avosLos Angeles
02/0720hJogo 8332 avosToronto
02/070hJogo 8532 avosVancouver
03/0715hJogo 8832 avosDallas
03/0719hJogo 8632 avosMiami
03/0722h30Jogo 8732 avosKansas City
04/0714hJogo 90OitavasHouston
04/0718hJogo 89OitavasFiladélfia
05/0717hJogo 91OitavasNova York
05/0721hJogo 92OitavasCidade do México
06/0716hJogo 93OitavasDallas
06/0721hJogo 94OitavasSeattle
07/0713hJogo 95OitavasAtlanta
07/0717hJogo 96OitavasVancouver
09/0717hJogo 97QuartasBoston
10/0716hJogo 98QuartasLos Angeles
11/0718hJogo 99QuartasMiami
11/0722hJogo 100QuartasKansas City
14/0716hJogo 101SemifinalDallas
15/0716hJogo 102SemifinalAtlanta
18/0718hJogo 1033º lugarMiami
19/0716hJogo 104FinalNova York
