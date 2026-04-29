Aprovação de Trump cai a 34% e atinge nível mais baixo neste mandato

Trump: presidente dos EUA diz que estadunidenses pagarão mais pela gasolina no curto prazo. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images/Getty Images)
Repórter
Publicado em 29 de abril de 2026 às 16h00.
Última atualização em 29 de abril de 2026 às 16h01.
As taxas de aprovação do presidente americano, Donald Trump, atingem os níveis mais baixos de seu segundo mandato até agora, à medida que a população estadunidense fica cada vez mais insatisfeita com a administração do presidente em relação aos custos de vida que não param de subir e à guerra impopular no Irã.
Com 34% de aprovação, segundo pesquisa Reuters-Ipsos, a cifra caiu rapidamente dos 36% da semana passada e beira pouco acima da menor taxa de seu primeiro mandato, de 33%. As entrevistas foram feitas entre sexta-feira, 24, e segunda-feira, 27.
Sua popularidade está em declínio rápido, já que as duas principais preocupações da população americana — os altos custos de vida e conflitos impopulares no Oriente Médio — estão interligadas, com o fechamento do Estreito de Ormuz no Irã, atribuído diretamente à ofensiva americana contra Teerã, elevando os preços de combustíveis e fertilizantes e afetando diretamente os cidadãos.
Ilustrando isso, apenas 22% dos correspondentes aprovam as medidas de Trump em relação ao custo de vida, enquanto 34% aprovam seus ataques no Irã. Por mais que o apoio republicano à guerra continue forte, com 75% dos correspondentes alinhados ao partido simpatizando com o conflito, cerca de 41% dos mesmos desaprovam a forma como a administração está lidando com os custos de vida elevados.
Por mais que sua aprovação tenha sido, em média, mais baixa em seu segundo mandato, a nova pesquisa coletou a maioria dos dados antes da recente tentativa de assassinato durante um jantar em Washington. Com isso, ainda é incerto se o incidente terá impacto na opinião pública.
O preço médio da gasolina nos EUA disparou mais de 40% para cerca de US$ 4,18 por galão (cerca de 21 reais a cada 3,6 litros) desde que os EUA e Israel lançaram ataques surpresa em conjunto contra o Irã no fim de fevereiro, cuja retaliação por Teerã interrompeu cerca de 20% do fluxo de petróleo mundial.
O aumento dos preços preocupa eleitores americanos, que já lidavam com custos de vida elevados. Isso levanta preocupações entre os republicanos de que o partido perca as eleições de meio de mandato (midterms) em novembro, que decidirão uma boa parte dos assentos de todo o Congresso.
34% dos leitores independentes, sem afiliação a nenhum dos partidos e cujo apoio pode ser decisivo nas midterms, disseram que eram mais inclinados a apoiar candidatos democratas nas próximas eleições, enquanto a cifra para o apoio republicano é de 20%. Um em quatro segue indeciso.
Eleito sob promessas de reduzir preços após anos de inflação atribuídos ao seu predecessor, o democrata Joe Biden, Trump agora enfrenta 27% de aprovação de sua gestão da economia, um número consideravelmente menor do que qualquer cifra durante seu primeiro mandato, e menor também do que qualquer taxa vista por Biden.