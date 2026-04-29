Aprovação de Trump cai a 34% e atinge nível mais baixo neste mandato

As taxas de aprovação do presidente americano, Donald Trump, atingem os níveis mais baixos de seu segundo mandato até agora, à medida que a população estadunidense fica cada vez mais insatisfeita com a administração do presidente em relação aos custos de vida que não param de subir e à guerra impopular no Irã.

Com 34% de aprovação, segundo pesquisa Reuters-Ipsos, a cifra caiu rapidamente dos 36% da semana passada e beira pouco acima da menor taxa de seu primeiro mandato, de 33%. As entrevistas foram feitas entre sexta-feira, 24, e segunda-feira, 27.

Sua popularidade está em declínio rápido, já que as duas principais preocupações da população americana — os altos custos de vida e conflitos impopulares no Oriente Médio — estão interligadas, com o fechamento do Estreito de Ormuz no Irã, atribuído diretamente à ofensiva americana contra Teerã, elevando os preços de combustíveis e fertilizantes e afetando diretamente os cidadãos.

Ilustrando isso, apenas 22% dos correspondentes aprovam as medidas de Trump em relação ao custo de vida, enquanto 34% aprovam seus ataques no Irã. Por mais que o apoio republicano à guerra continue forte, com 75% dos correspondentes alinhados ao partido simpatizando com o conflito, cerca de 41% dos mesmos desaprovam a forma como a administração está lidando com os custos de vida elevados.

Por mais que sua aprovação tenha sido, em média, mais baixa em seu segundo mandato, a nova pesquisa coletou a maioria dos dados antes da recente tentativa de assassinato durante um jantar em Washington. Com isso, ainda é incerto se o incidente terá impacto na opinião pública.

Preço da gasolina preocupa americanos

O preço médio da gasolina nos EUA disparou mais de 40% para cerca de US$ 4,18 por galão (cerca de 21 reais a cada 3,6 litros) desde que os EUA e Israel lançaram ataques surpresa em conjunto contra o Irã no fim de fevereiro, cuja retaliação por Teerã interrompeu cerca de 20% do fluxo de petróleo mundial.

O aumento dos preços preocupa eleitores americanos, que já lidavam com custos de vida elevados. Isso levanta preocupações entre os republicanos de que o partido perca as eleições de meio de mandato (midterms) em novembro, que decidirão uma boa parte dos assentos de todo o Congresso.

34% dos leitores independentes, sem afiliação a nenhum dos partidos e cujo apoio pode ser decisivo nas midterms, disseram que eram mais inclinados a apoiar candidatos democratas nas próximas eleições, enquanto a cifra para o apoio republicano é de 20%. Um em quatro segue indeciso.

Eleito sob promessas de reduzir preços após anos de inflação atribuídos ao seu predecessor, o democrata Joe Biden, Trump agora enfrenta 27% de aprovação de sua gestão da economia, um número consideravelmente menor do que qualquer cifra durante seu primeiro mandato, e menor também do que qualquer taxa vista por Biden.