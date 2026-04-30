Como o álbum da Copa do Mundo é criado? Veja o processo e quem escolhe os jogadores

O álbum oficial de figurinhas da Copa do Mundo é produzido pela editora italiana Panini, responsável pelos direitos exclusivos desde 1970. A elaboração começa com o planejamento editorial, etapa que define o design das páginas e a escolha de elementos como fotos de jogadores, escudos e mascotes.

A construção do conteúdo considera a estrutura do torneio e utiliza imagens oficiais dos atletas. A produção envolve a impressão das figurinhas em grandes folhas autoadesivas, com cerca de 200 unidades por página, que passam por cortes industriais para a separação individual.

Após essa fase, as folhas são submetidas a um processo de embaralhamento para garantir distribuição aleatória. As figurinhas são então inseridas em envelopes, com cerca de 36 pranchas necessárias para completar a coleção, e seguem para embalagem e distribuição global.

Processo industrial e distribuição global

A etapa de finalização envolve sistemas automatizados que organizam os pacotes antes do envio para diferentes mercados. O modelo operacional permite que o produto chegue simultaneamente a diversos países, acompanhando o calendário do torneio.

A logística inclui centros de distribuição regionais e cadeias de varejo que recebem os lotes para comercialização. O lançamento costuma ocorrer semanas antes do início da competição, alinhado à estratégia de engajamento do público consumidor.

Quem escolhe os jogadores do álbum da Copa?

A seleção dos 18 jogadores brasileiros presentes nas figurinhas da Copa do Mundo foi realizada por uma equipe da Panini na Itália, e não por Carlo Ancelotti, como alguns poderiam imaginar. A escolha dos atletas levou em conta um processo detalhado, como explicou o CEO da Panini no Brasil, Raul Vallecillo.

"Existe um departamento que monitora constantemente as convocações e calcula as probabilidades de cada jogador estar na Copa. Claro que há variações, lesões e surpresas, mas a seleção final é baseada nesses critérios", afirmou Vallecillo, em entrevista ao Globo Esporte.

O CEO ainda destacou como a análise é conduzida: "Trabalhamos com probabilidades baseadas nas convocações mais recentes. Isso nos permite decidir se um jogador entra ou não. A chance de estar no álbum depende diretamente dessas convocações. Se um jogador não tem sido convocado ou não está desempenhando bem na seleção naquele momento, a probabilidade de ser incluído diminui", completou.

Quais são os jogadores da seleção no álbum da Copa?

Os jogadores brasileiros no álbum da Copa do Mundo de 2026 são:

Alisson, Bento, Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Danilo e Wesley; Casemiro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Vinícius Jr, Rodrygo, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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