Quanto custa completar o álbum da Copa em 2026?

Álbum da Copa 2026: compra pelo site já está disponível, mas álbum chega nas bancas apenas em maio (Panini/Montagem EXAME/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de abril de 2026 às 06h53.
A Panini Brasil anunciou na última quarta-feira a pré-venda do álbum da Copa do Mundo de 2026. A edição será a maior da história, com 980 figurinhas e 112 páginas. Mas o que realmente chamou atenção dos torcedores foi o preço.
O álbum simples será vendido por R$ 24,90 e cada pacote com sete figurinhas custará R$ 7,00. O valor do álbum aumenta conforme sua exclusividade e material:
O lançamento nas bancas está previsto para 1º de maio.
Para entender quanto o torcedor brasileiro vai gastar para completar o álbum este ano, a EXAME considerou os valores unitários das figurinhas, sem contemplar repetições e trocas.
Em 2026, cada figurinha custa R$ 1,00. Como são 980 figurinhas, o consumidor deve gastar pelo menos R$ 980,00 em pacotinhos. Somando o custo do álbum mais simples, chegamos a um valor mínimo de R$ 1.004,90.
Seguindo mesma lógica, calculamos quanto custava completar o álbum em 2022:
Durante a Copa do Mundo do Catar em 2022, havia 670 figurinhas. Apenas o álbum simples custava R$ 12,00, e cada pacote com cinco figurinhas custava R$ 5,00.
Cada figurinha era vendida por R$ 0,80, ou seja, o torcedor precisava gastar pelo menos R$ 536,00 com os pacotes. Somando ainda o valor do álbum mais simples, era preciso no mínimo R$ 548,00.
Para entender o quão mais caro o álbum da Copa realmente ficou desde o último mundial, é necessário corrigir o valor anterior (R$ 548,00) segundo a inflação. Para isso, o Banco Central disponibiliza de forma gratuita a Calculadora do Cidadão.
Considerando o IPCA acumulado entre agosto de 2022 (quando o álbum foi lançado) e fevereiro de 2026 (último índice disponível), que foi de 20,97%, o álbum de 2022 custaria hoje R$ 641,57.
Isso representa um aumento real de 56,6% em relação ao valor mínimo de 2026 (R$ 1.004,90).
Segundo a Panini, a evolução dos preços acompanha a expansão do torneio, que agora terá 48 seleções.