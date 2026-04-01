Panini abre pré-venda para o álbum da Copa do Mundo 2026

Álbum da Copa 2026: compra pelo site já está disponível, mas álbum chega nas bancas apenas em maio (Panini/Montagem EXAME/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 1 de abril de 2026 às 15h55.
A Panini Brasil iniciou nesta quarta-feira, 1º de abril, a pré-venda do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026. A edição será a maior da história, com 980 figurinhas e 112 páginas.
O lançamento nas bancas está previsto para 1º de maio. A coleção acompanha a expansão do torneio, que terá 48 seleções.
Cada envelope custará R$ 7,00 e trará sete figurinhas, equivalente a R$ 1 por unidade.
Os preços do álbum em si variam de acordo com o tipo escolhido:
Ao todo, serão 980 figurinhas, quase 300 a mais do que na edição de 2022, além de 68 figurinhas especiais.
Sem considerar figurinhas repetidas e o valor do próprio álbum, o custo mínimo para completar a coleção é estimado em R$ 980,00. Já em 2022, completar o álbum tinha um custo mínimo de R$ 550,00.
O valor representa aumento superior à inflação acumulada desde 2022, impulsionado pelo maior número de seleções e figurinhas.