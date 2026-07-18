Post Malone, Madonna, Bieber e Shakira: veja a programação da final da Copa

A decisão entre Argentina e Espanha, neste domingo, 19, não será o único espetáculo no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos EUA. Antes da bola rolar, a Fifa preparou uma cerimônia de encerramento com Post Malone como atração principal, seguida de um show de intervalo dirigido por Chris Martin, do Coldplay, com nomes como Madonna, Shakira, Justin Bieber e o grupo BTS.

A final marca o fim de cinco semanas e meia de competição, com 104 partidas disputadas entre México, Estados Unidos e Canadá, na primeira edição da Copa do Mundo com 48 seleções. A cerimônia também contará com a presença do presidente americano, Donald Trump.

Cerimônia de encerramento

Produzida em parceria com o Balich Wonder Studio, a cerimônia de encerramento tem início às 13h30 no horário local (14h30 em Brasília), 90 minutos antes do apito inicial. Post Malone comanda a apresentação, que também reúne Laura Pausini, Nicole Scherzinger e Robbie Williams — intérpretes de "Desire", música oficial do torneio —, além do streamer IShowSpeed, que soma 160 milhões de seguidores nas redes sociais.

Tom Cruise também está confirmado na programação. O ator já havia protagonizado uma descida de rapel no Stade de France durante a passagem da bandeira olímpica de Paris-2024 para Los Angeles-2028, mas o conteúdo de sua participação na cerimônia ainda não foi revelado.

O hino nacional dos Estados Unidos ficará a cargo da cantora e atriz vencedora do Oscar Jennifer Hudson. Christopher Macchio, conhecido como "o tenor da América", também se apresenta com uma versão especial de "America the Beautiful", dentro das celebrações do America 250.

Show de intervalo

O segundo momento é o show de intervalo, batizado de Topps Halftime Show, com duração de 11 minutos — inspirado no modelo tradicional do Super Bowl. Sob curadoria de Chris Martin, o espetáculo reúne Madonna, que lançou álbum recente aos 67 anos, o canadense Justin Bieber, o grupo sul-coreano BTS e a colombiana Shakira.

Shakira deve repetir "Dai Dai", parceria com o astro do afrobeat Burna Boy que embalou o torneio. O maestro venezuelano Gustavo Dudamel e um coral de Nova York, acompanhados pelo Coldplay, completam a apresentação.

A Fifa garantiu que o intervalo não ultrapassará os 15 minutos previstos em regulamento — 11 deles dedicados às apresentações, e o restante para montagem e desmontagem do palco, além da irrigação do gramado. Na final do Mundial de Clubes disputada há um ano no mesmo estádio, uma pausa semelhante durou pouco mais de 24 minutos.

Show apoia fundo de educação da Fifa

O intervalo da final também terá um propósito social: o show apoiará o FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que busca arrecadar US$ 100 milhões para ampliar o acesso à educação de qualidade e a oportunidades no futebol ao redor do mundo, em parceria com a ONG Global Citizen, cofundada por Chris Martin.