Do K-pop ao PIB: Como o BTS consolidou influência global com bilhões em impacto e recordes

Grupo sul-coreano acumula recordes em vendas, streaming, turnês e impacto econômico desde 2013

Grupo sul coreano BTS: receita bilionária, público global e presença institucional marcam a trajetória do grupo em mais de uma década (Astrid Stawiarz/Dick Clark Productions/Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15h11.

O BTS consolidou-se como um dos grupos musicais mais influentes do mundo, tanto em alcance cultural quanto em impacto econômico. Desde a estreia, em 2013, o grupo acumula recordes de público, receita bilionária, engajamento digital e reconhecimento institucional, de acordo com dados compilado pela CNN.

Formado por RM, Jin, V, J-Hope, Suga, Jimin e Jung Kook, o BTS reúne sete integrantes e mantém relevância global mesmo durante períodos sem promoções em grupo.

BTS em números: impacto global e recordes

Os dados mais recentes mostram a dimensão do sucesso do grupo:

  • US$ 33,3 milhões arrecadados em quatro shows em estádios em Los Angeles
  • Mais de 200 mil ingressos vendidos nesses concertos
  • Maior arrecadação da história da Billboard Boxscore para um artista não anglófono
  • 46,9 milhões de seguidores no X (antigo Twitter), em janeiro de 2026
  • 6 singles nº 1 na Billboard Hot 100
  • Artista de K-pop mais ouvido globalmente no Spotify em 2025

Contribuição econômica e reconhecimento institucional

Em 2019, o BTS gerou US$ 4,9 bilhões para a economia da Coreia do Sul. O valor representou cerca de 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do país naquele ano.

O grupo também foi eleito Artista do Ano pela revista Time, em 2020, e discursou três vezes na Assembleia Geral da ONU, com mensagens voltadas à juventude e ao bem-estar social.

Em maio de 2022, o BTS realizou uma visita oficial à Casa Branca, nos Estados Unidos, para discutir a inclusão de asiáticos.

Filmes, campanhas sociais e alcance educacional

Além da música, o BTS ampliou sua atuação em outras frentes:

  • 7 filmes estrelados ou produzidos pelo grupo
  • 30 episódios da série educacional “Aprenda coreano com o BTS
  • US$ 6,6 milhões arrecadados para campanhas do UNICEF contra a violência infantil
  • Ações globais com dirigíveis em sete cidades, em 2017, promovendo mensagens de amor próprio

Turnês, serviço militar e retorno aos palcos

O BTS soma mais de 80 concertos ao longo da carreira e planeja uma turnê de retorno por mais de 30 cidades em cinco continentes.

Em junho de 2025, RM, V, Jimin e Jung Kook concluíram o serviço militar obrigatório. Suga cumpriu suas obrigações como agente de serviço social, alternativa ao alistamento tradicional.

O grupo detém o recorde de 3 horas e 31 minutos para alcançar 1 milhão de seguidores no TikTok. Mesmo sem atividades coletivas frequentes, manteve liderança em plataformas de streaming.

O próximo álbum do BTS está previsto para março de 2026, marcando o retorno oficial do grupo após hiato.

