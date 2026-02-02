Do K-pop ao PIB: Como o BTS consolidou influência global com bilhões em impacto e recordes

O BTS consolidou-se como um dos grupos musicais mais influentes do mundo, tanto em alcance cultural quanto em impacto econômico. Desde a estreia, em 2013, o grupo acumula recordes de público, receita bilionária, engajamento digital e reconhecimento institucional, de acordo com dados compilado pela CNN.

Formado por RM, Jin, V, J-Hope, Suga, Jimin e Jung Kook, o BTS reúne sete integrantes e mantém relevância global mesmo durante períodos sem promoções em grupo.

BTS em números: impacto global e recordes

Os dados mais recentes mostram a dimensão do sucesso do grupo:

US$ 33,3 milhões arrecadados em quatro shows em estádios em Los Angeles

Mais de 200 mil ingressos vendidos nesses concertos

Maior arrecadação da história da Billboard Boxscore para um artista não anglófono

46,9 milhões de seguidores no X (antigo Twitter), em janeiro de 2026

6 singles nº 1 na Billboard Hot 100

Artista de K-pop mais ouvido globalmente no Spotify em 2025

Contribuição econômica e reconhecimento institucional

Em 2019, o BTS gerou US$ 4,9 bilhões para a economia da Coreia do Sul. O valor representou cerca de 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do país naquele ano.

O grupo também foi eleito Artista do Ano pela revista Time, em 2020, e discursou três vezes na Assembleia Geral da ONU, com mensagens voltadas à juventude e ao bem-estar social.

Em maio de 2022, o BTS realizou uma visita oficial à Casa Branca, nos Estados Unidos, para discutir a inclusão de asiáticos.

Filmes, campanhas sociais e alcance educacional

Além da música, o BTS ampliou sua atuação em outras frentes:

7 filmes estrelados ou produzidos pelo grupo

estrelados ou produzidos pelo grupo 30 episódios da série educacional “ Aprenda coreano com o BTS ”

da série educacional “ ” US$ 6,6 milhões arrecadados para campanhas do UNICEF contra a violência infantil

arrecadados para contra a violência infantil Ações globais com dirigíveis em sete cidades, em 2017, promovendo mensagens de amor próprio

Turnês, serviço militar e retorno aos palcos

O BTS soma mais de 80 concertos ao longo da carreira e planeja uma turnê de retorno por mais de 30 cidades em cinco continentes.

Em junho de 2025, RM, V, Jimin e Jung Kook concluíram o serviço militar obrigatório. Suga cumpriu suas obrigações como agente de serviço social, alternativa ao alistamento tradicional.

O grupo detém o recorde de 3 horas e 31 minutos para alcançar 1 milhão de seguidores no TikTok. Mesmo sem atividades coletivas frequentes, manteve liderança em plataformas de streaming.

O próximo álbum do BTS está previsto para março de 2026, marcando o retorno oficial do grupo após hiato.