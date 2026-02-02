Do K-pop ao PIB: Como o BTS consolidou influência global com bilhões em impacto e recordes

Grupo sul coreano BTS: receita bilionária, público global e presença institucional marcam a trajetória do grupo em mais de uma década (Astrid Stawiarz/Dick Clark Productions/Getty Images)
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15h11.
O BTS consolidou-se como um dos grupos musicais mais influentes do mundo, tanto em alcance cultural quanto em impacto econômico. Desde a estreia, em 2013, o grupo acumula recordes de público, receita bilionária, engajamento digital e reconhecimento institucional, de acordo com dados compilado pela CNN.
Formado por RM, Jin, V, J-Hope, Suga, Jimin e Jung Kook, o BTS reúne sete integrantes e mantém relevância global mesmo durante períodos sem promoções em grupo.
Os dados mais recentes mostram a dimensão do sucesso do grupo:
Em 2019, o BTS gerou US$ 4,9 bilhões para a economia da Coreia do Sul. O valor representou cerca de 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do país naquele ano.
O grupo também foi eleito Artista do Ano pela revista Time, em 2020, e discursou três vezes na Assembleia Geral da ONU, com mensagens voltadas à juventude e ao bem-estar social.
Em maio de 2022, o BTS realizou uma visita oficial à Casa Branca, nos Estados Unidos, para discutir a inclusão de asiáticos.
Além da música, o BTS ampliou sua atuação em outras frentes:
O BTS soma mais de 80 concertos ao longo da carreira e planeja uma turnê de retorno por mais de 30 cidades em cinco continentes.
Em junho de 2025, RM, V, Jimin e Jung Kook concluíram o serviço militar obrigatório. Suga cumpriu suas obrigações como agente de serviço social, alternativa ao alistamento tradicional.
O grupo detém o recorde de 3 horas e 31 minutos para alcançar 1 milhão de seguidores no TikTok. Mesmo sem atividades coletivas frequentes, manteve liderança em plataformas de streaming.
O próximo álbum do BTS está previsto para março de 2026, marcando o retorno oficial do grupo após hiato.