Espanha x Argentina: ingressos chegam a R$ 170 mil em site de revenda

A pouco mais de 24 horas da decisão entre Argentina e Espanha, restam poucos ingressos disponíveis para a final da Copa do Mundo de 2026, marcada para este domingo, às 16h, no estádio de Nova Jersey.

Segundo o site de revenda Viagogo — que não é canal oficial da Fifa —, cerca de 4% das entradas ainda estão à venda, pouco mais de 50 unidades, com preços que variam bastante.

As entradas mais baratas custam a partir de R$ 52 mil, enquanto os lugares mais próximos do campo chegam a quase R$ 170 mil. Os valores refletem a expectativa em torno do jogo mais aguardado dos últimos quatro anos pelos fãs de futebol: a partida pode confirmar o tetracampeonato da Argentina ou o segundo título mundial da Espanha.

A disparada nos preços fica mais clara na comparação com a disputa pelo terceiro lugar, entre França e Inglaterra, que acontece nesta noite em Miami. Para essa partida, os ingressos no mesmo site partem de cerca de R$ 3 mil, chegando a pouco mais de R$ 5 mil.

Quando é a final da Copa do Mundo 2026

Data: 19 de julho (domingo)

19 de julho (domingo) Horário: 16h, horário de Brasília

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