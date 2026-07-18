Esporte

Fase de grupos copa 2026

Espanha x Argentina: ingressos chegam a R$ 170 mil em site de revenda

Decisão acontece neste domingo, às 16h, em Nova Jersey

Final da Copa tem ingressos a R$ 170 mil em site de revenda (THOMAS COEX/AFP)

Final da Copa tem ingressos a R$ 170 mil em site de revenda (THOMAS COEX/AFP)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 18 de julho de 2026 às 17h50.

A pouco mais de 24 horas da decisão entre Argentina e Espanha, restam poucos ingressos disponíveis para a final da Copa do Mundo de 2026, marcada para este domingo, às 16h, no estádio de Nova Jersey.

Segundo o site de revenda Viagogo — que não é canal oficial da Fifa —, cerca de 4% das entradas ainda estão à venda, pouco mais de 50 unidades, com preços que variam bastante.

As entradas mais baratas custam a partir de R$ 52 mil, enquanto os lugares mais próximos do campo chegam a quase R$ 170 mil. Os valores refletem a expectativa em torno do jogo mais aguardado dos últimos quatro anos pelos fãs de futebol: a partida pode confirmar o tetracampeonato da Argentina ou o segundo título mundial da Espanha.

A disparada nos preços fica mais clara na comparação com a disputa pelo terceiro lugar, entre França e Inglaterra, que acontece nesta noite em Miami. Para essa partida, os ingressos no mesmo site partem de cerca de R$ 3 mil, chegando a pouco mais de R$ 5 mil.

Quando é a final da Copa do Mundo 2026

  • Data: 19 de julho (domingo)
  • Horário: 16h, horário de Brasília

Onde assistir

  • TV Aberta: TV Globo e SBT
  • TV Fechada: sportv e NSports
  • Streaming: Globoplay
  • YouTube: ge tv e Cazé TV
Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoEspanhaArgentina

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