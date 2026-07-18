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Fase de grupos copa 2026

Google entra na brincadeira e transforma meme de Cucurella em animação especial

Meme que viralizou durante o Mundial ganhou uma animação especial na plataforma e virou parte do clima da decisão entre Espanha e Argentina

Cucurella: jogador é um dos destaques da Espanha na Copa do Mundo ( (Foto: Franck Fife / AFP))

Cucurella: jogador é um dos destaques da Espanha na Copa do Mundo ( (Foto: Franck Fife / AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 18 de julho de 2026 às 18h09.

A reta final da Copa do Mundo costuma eternizar gols, defesas e títulos. Em 2026, porém, um dos personagens mais improváveis do torneio não é um jogador, mas um gato de peruca. O meme inspirado em Marc Cucurella, lateral da Espanha, ganhou tanta força nas redes sociais que acabou ultrapassando as fronteiras da internet e chegou até o Google.

Quem pesquisar pelo nome do lateral espanhol na plataforma encontrará uma surpresa. O mecanismo de busca passou a exibir uma animação especial de um gato com os tradicionais cachos de Cucurella, vestindo a camisa da Espanha e segurando a bandeira do país. A homenagem foi disponibilizada justamente na semana da final da Copa do Mundo, quando a Roja enfrenta a Argentina em busca do bicampeonato.

De meme das redes à homenagem oficial

O chamado "gato Cucurella" começou a circular durante o Mundial. A semelhança entre os cabelos cacheados do lateral e a peruca usada por um gato em vídeos que viralizaram rapidamente deu origem a uma sequência de montagens compartilhadas por torcedores ao redor do mundo.

Com o avanço da Espanha na competição, o meme ganhou ainda mais força. Sempre que a seleção entrava em campo, novas versões do personagem apareciam nas redes sociais, muitas delas brincando com os desafios enfrentados por Cucurella em campo.

Na véspera da decisão, por exemplo, diversas publicações utilizaram o "gato Cucurella" para imaginar o duelo particular do espanhol contra Lionel Messi, principal referência da Argentina.

Cucurella vive Copa de protagonismo

Além do sucesso fora das quatro linhas, Marc Cucurella também chega à final como uma das peças importantes da equipe comandada pela Espanha.

O lateral foi titular durante a campanha da Roja e ajudou a seleção a alcançar sua segunda decisão de Copa do Mundo. Agora, tenta conquistar o bicampeonato mundial diante da atual campeã Argentina, que busca defender o título conquistado em 2022 e levantar a quarta taça de sua história.

Independentemente do resultado no MetLife Stadium, Cucurella já pode dizer que deixou sua marca no Mundial. Afinal, poucos jogadores conseguem transformar um corte de cabelo em um dos memes mais populares da competição, a ponto de inspirar uma homenagem de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo.

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