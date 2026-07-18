Casa onde Trump passou a infância está à venda por US$ 2 milhões

A casa onde o presidente Donald Trump passou os primeiros anos de vida, localizada no bairro de Jamaica Estates, em Queens, Nova York, está novamente à venda. O imóvel foi listado novamente para venda no final de 2025, com preço inicial de US$ 2,3 milhões, sendo relistada em março de 2026 por US$ 2,2 milhões e em maio com um novo corretor, Joe Zhu, da Re/Max Edge, por pouco menos de US$ 2 milhões.

Construída pelo pai de Trump, o empresário imobiliário Fred Trump, em 1940, a residência foi lar do atual presidente dos Estados Unidos até os quatro anos, quando a família se mudou para um imóvel maior na mesma região, segundo informações do Realtor.com, site americano de anúncios imobiliários.

O imóvel foi adquirido em março de 2025 pelo desenvolvedor imobiliário Tommy Lin, por US$ 835 mil. Ao Mansion Global, ele afirmou que a compra só fez sentido por se tratar da casa da infância de Trump. Em condições normais, o tamanho da residência seria pequeno demais para os padrões de Lin.

Na época da aquisição, a propriedade precisava de reparos significativos, incluindo um telhado com vazamentos, quintal abandonado e presença de gatos selvagens.

Lin, em parceria com Jevon Gratineau, da Brown Harris Stevens, iniciou a reforma pelo interior da casa, reparando os danos causados pela umidade, substituindo o telhado e as janelas e instalando isolamento completo. A fachada também foi restaurada, mas mantendo o estilo Tudor original do imóvel.

A residência, com 3.400 metros quadrados e cinco quartos, teve a configuração original preservada, embora uma parede tenha sido removida para integrar cozinha e sala de estar. Lin contou que o esforço de reforma foi significativamente maior do que o normal, exigindo duas ou três vezes mais tempo e dedicação.

O custo total da reforma ultrapassou US$ 500 mil, incluindo gastos imprevistos com o sistema de ar-condicionado e jardinagem.

Antes de Lin, outro investidor, Michael Davis, havia adquirido a propriedade em novembro de 2016 por US$ 1,39 milhão, poucas horas antes do resultado das eleições presidenciais.

Ele vendeu a casa em janeiro de 2017 para um comprador na China por US$ 2,14 milhões, que posteriormente alugou o imóvel pelo Airbnb por US$ 4 mil mensais, transformando a casa em uma atração turística temporária com referências explícitas à vida de Trump, incluindo recortes e placas comemorativas.

A temporada terminou quando a casa foi usada pela ONG Oxfam America em um evento com refugiados durante a Assembleia Geral da ONU, e a propriedade acabou ficando abandonada.