Brasileiro gasta 42% mais em supermercado para conseguir 'selinho"

As tradicionais campanhas de selinhos para trocar por panelas, facas, utensílios domésticos e outros produtos seguem atraindo consumidores nos supermercados brasileiros. Segundo um levantamento da LoyaltyCom, empresa especializada nesse tipo de ação, clientes que participam dessas campanhas gastam, em média, 42,6% mais por compra do que aqueles que não aderem.

O estudo analisou a movimentação financeira de mais de 500 supermercados e farmácias entre janeiro e maio de 2026. Para a empresa, a diferença no tíquete médio indica que as campanhas podem incentivar consumidores a concentrar as compras em uma mesma rede ou elevar o valor gasto em cada visita para acumular mais selinhos.

"A fidelização deixou de ser apenas uma ação promocional. Hoje ela faz parte da estratégia comercial dos varejistas porque consegue unir aumento de vendas, recorrência de compras e fortalecimento do relacionamento com os consumidores", afirma Mellina Haddad, CEO da LoyaltyCom.

Além do maior gasto por compra entre os clientes participantes, o levantamento mostra que as redes acompanhadas pela LoyaltyCom registraram crescimento médio de 9,46% no faturamento entre janeiro e maio de 2026, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Categorias de higiene e limpeza lideraram o crescimento

A empresa também comparou o desempenho de categorias de produtos em períodos com e sem campanhas promocionais. Entre os maiores avanços registrados estão:

Higiene: +185,7%;

Limpeza: +65,3%;

Bomboniere: +60,6%;

Congelados: +43,4%;

Bebidas: +34,4%.

"O consumidor percebe valor na campanha, o varejo aumenta vendas e recorrência e a indústria amplia o giro de produtos estratégicos", diz Mellina Haddad.

Segundo a empresa, os resultados indicam que esse tipo de campanha pode influenciar o desempenho de categorias consideradas estratégicas, ao estimular a compra de determinados produtos durante o período promocional.

O levantamento também aponta que mais de 75% dos consumidores elegíveis aderem às campanhas de selinhos desenvolvidas pela LoyaltyCom. Em alguns projetos, segundo a empresa, a participação chegou a 95%.

As campanhas de fidelidade, comuns em supermercados brasileiros, costumam oferecer descontos em utensílios domésticos ou outros produtos mediante o acúmulo de selinhos obtidos a partir de um valor mínimo em compras.