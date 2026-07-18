Morgan Rogers é o novo reforço do Chelsea em negócio que entra para a história do futebol

O Chelsea protagonizou um dos maiores movimentos da janela de transferências ao acertar a contratação de Morgan Rogers, um dos destaques do Aston Villa e da nova geração do futebol inglês.

O meia de 23 anos será jogador dos Blues após o fim da Copa do Mundo de 2026, em uma negociação avaliada em 137,5 milhões de euros (cerca de R$ 804 milhões).

O valor coloca Rogers entre as maiores transferências já realizadas no futebol.

Apenas Neymar, na ida do Barcelona para o Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros, Kylian Mbappé, contratado em definitivo pelo PSG por 180 milhões de euros, e Ousmane Dembélé, comprado pelo Barcelona por 140 milhões de euros, custaram mais.

A contratação também redefine o topo da lista de investimentos do Chelsea no mercado. Rogers supera negócios que já haviam chamado atenção nos últimos anos, como as chegadas de Enzo Fernández, adquirido por 121 milhões de euros, e Moisés Caicedo, contratado por 116,2 milhões de euros.

Chelsea aposta em um dos principais talentos da Inglaterra

O acordo prevê um contrato de seis temporadas entre Morgan Rogers e o Chelsea. A expectativa é de que o jogador realize exames médicos na segunda-feira, 20, logo após o encerramento da participação da Inglaterra na Copa do Mundo.

No Mundial, o meia voltou a demonstrar por que se tornou um dos jogadores mais valorizados do mercado europeu. Na semifinal contra a Argentina, foi dele a assistência para o gol marcado por Anthony Gordon. A seleção inglesa, no entanto, sofreu a virada e acabou eliminada.

A chegada de Rogers reforça a estratégia do Chelsea de investir em jogadores jovens com potencial para liderar o clube nos próximos anos, política que tem marcado as últimas janelas de transferências da equipe londrina.

Da base do Manchester City ao topo do mercado

O caminho até se tornar uma das contratações mais caras da história não foi linear.

Revelado nas categorias de base do Manchester City, Morgan Rogers não conseguiu espaço na equipe principal e passou por uma sequência de empréstimos em busca de minutos e desenvolvimento.

Foi durante a passagem pelo Middlesbrough que o meia começou a chamar atenção pelo desempenho consistente. As boas atuações abriram caminho para a transferência ao Aston Villa, clube onde deu o salto definitivo na carreira.

No Villa Park, Rogers se consolidou como um dos jogadores mais promissores da Premier League, despertando o interesse de diversos gigantes europeus.

Agora, aos 23 anos, chega ao Chelsea carregando não apenas a expectativa de liderar uma nova fase do clube, mas também o peso de uma transferência que entra para a história do futebol mundial.