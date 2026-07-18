Espanha promete prêmio milionário aos jogadores por título da Copa do Mundo

A Espanha já definiu a premiação que distribuirá aos jogadores pela campanha na Copa do Mundo de 2026.

Segundo o jornalista Miguel Ángel Díaz, da rádio espanhola Cadena COPE, cada jogador da seleção espanhola receberá 750 mil euros (cerca de R$ 4,4 milhões) caso a equipe conquiste seu segundo título mundial.

Mesmo em caso de derrota na decisão, os atletas também terão uma recompensa significativa. Se a Espanha terminar com o vice-campeonato, cada jogador embolsará 440 mil euros, aproximadamente R$ 2,5 milhões.

A Espanha já garantiu da Fifa uma premiação alta por sua campanha na Copa do Mundo. Independentemente do resultado da final, o vice-campeão garantirá US$ 33 milhões (cerca de R$ 169 milhões na cotação atual). Já o campeão do Mundial de 2026 receberá US$ 50 milhões, valor equivalente a aproximadamente R$ 256 milhões.

Final da Copa do Mundo

A Argentina chega à final após vencer a Inglaterra por 2 a 1, de virada, na semifinal. Liderada por Lionel Messi, a seleção sul-americana busca conquistar o tetracampeonato mundial e levantar a taça pela segunda edição consecutiva, após o título conquistado sobre a França na Copa do Catar.

Já a Espanha garantiu vaga na decisão ao derrotar a França por 2 a 0. Os espanhóis tentam conquistar o segundo título de sua história. O único triunfo espanhol em Copas aconteceu em 2010, na África do Sul, quando venceu a Holanda na final.