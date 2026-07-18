Esporte

Fase de grupos copa 2026

Espanha promete prêmio milionário aos jogadores por título da Copa do Mundo

Mesmo em caso de derrota na decisão, os atletas também terão uma recompensa significativa

INGLEWOOD, ESTADOS UNIDOS - 10 DE JULHO DE 2026: Fabián Ruiz comemora com os companheiros após marcar o primeiro gol da Espanha na partida contra a Bélgica, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, no Los Angeles Stadium, em Inglewood, Califórnia. (Foto: Paul Ellis / AFP) ( (Foto: Paul Ellis / AFP))

INGLEWOOD, ESTADOS UNIDOS - 10 DE JULHO DE 2026: Fabián Ruiz comemora com os companheiros após marcar o primeiro gol da Espanha na partida contra a Bélgica, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, no Los Angeles Stadium, em Inglewood, Califórnia. (Foto: Paul Ellis / AFP) ( (Foto: Paul Ellis / AFP))

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 18 de julho de 2026 às 08h08.

A Espanha já definiu a premiação que distribuirá aos jogadores pela campanha na Copa do Mundo de 2026.

Segundo o jornalista Miguel Ángel Díaz, da rádio espanhola Cadena COPE, cada jogador da seleção espanhola receberá 750 mil euros (cerca de R$ 4,4 milhões) caso a equipe conquiste seu segundo título mundial.

Mesmo em caso de derrota na decisão, os atletas também terão uma recompensa significativa. Se a Espanha terminar com o vice-campeonato, cada jogador embolsará 440 mil euros, aproximadamente R$ 2,5 milhões.

A Espanha já garantiu da Fifa uma premiação alta por sua campanha na Copa do Mundo. Independentemente do resultado da final, o vice-campeão garantirá US$ 33 milhões (cerca de R$ 169 milhões na cotação atual). Já o campeão do Mundial de 2026 receberá US$ 50 milhões, valor equivalente a aproximadamente R$ 256 milhões.

Final da Copa do Mundo

A Argentina chega à final após vencer a Inglaterra por 2 a 1, de virada, na semifinal. Liderada por Lionel Messi, a seleção sul-americana busca conquistar o tetracampeonato mundial e levantar a taça pela segunda edição consecutiva, após o título conquistado sobre a França na Copa do Catar.

Já a Espanha garantiu vaga na decisão ao derrotar a França por 2 a 0. Os espanhóis tentam conquistar o segundo título de sua história. O único triunfo espanhol em Copas aconteceu em 2010, na África do Sul, quando venceu a Holanda na final.

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