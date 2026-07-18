Empresa de game acertou os últimos 4 campeões da Copa — e pode cravar de novo

A Espanha pode confirmar neste domingo, 19, diante da Argentina, a previsão feita pela EA Sports ainda antes do início da Copa do Mundo de 2026. A empresa, responsável pelo game EA Sports FC, apontou a seleção espanhola como campeã em sua tradicional simulação do torneio. Caso o resultado se confirme, será o quinto acerto consecutivo da companhia.

Sequência de acertos começou em 2010

A série de previsões certeiras da EA começou na Copa da África do Sul, em 2010, quando a simulação indicou a Espanha como campeã — resultado que se confirmou posteriormente. Depois vieram os acertos da Alemanha, em 2014, da França, em 2018, e da Argentina, no Catar, em 2022.

Agora, a atual campeã europeia e vice-campeã mundial de 2022, a Espanha, tenta validar mais uma previsão da empresa diante dos argentinos.

Como funcionam as simulações

As previsões são geradas a partir de simulações completas da competição, que consideram os elencos, os atributos individuais dos jogadores e milhares de partidas processadas pelo game antes do início de cada torneio.

Apesar de manter a tradição das simulações, a EA não tem mais a chancela da Fifa. A parceria entre as duas empresas durou quase três décadas e chegou ao fim em 2022, quando a EA perdeu os direitos de uso da marca. Desde então, a franquia deixou de se chamar Fifa e passou a se chamar EA Sports FC.