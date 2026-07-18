IPOs de IA: como os bilionários estão pressionando os aluguéis em São Francisco

O mercado de tecnologia de São Francisco está vivendo um fenômeno sem precedentes. Em apenas dois anos, funcionários de empresas de inteligência artificial como Anthropic e OpenAI viram suas participações acionárias dispararem, criando uma geração de bilionários quase da noite para o dia.

Segundo reportagem do Business Insider, um membro do time técnico da Anthropic que entrou em 2024 com salário de US$ 400 mil e US$ 1,3 milhão em ações viu sua participação saltar para US$ 72 milhões com a valorização da empresa, que passou de US$ 18 bilhões para US$ 965 bilhões em 2026.

O fenômeno não se limita a poucos casos isolados. Ex-funcionários da OpenAI relataram que, em menos de três anos, suas ações superaram US$ 50 milhões. Consultores financeiros ouvidos pelo site americano afirmam que esses números estão transformando a paisagem da riqueza em San Francisco, criando uma divisão marcada entre os funcionários extremamente ricos das empresas de IA e o restante da população, inclusive outros profissionais de tecnologia.

Segundo Tushar Kumar, fundador da Twin Peaks Wealth Advisors, as empresas pagam salários elevados, mas a maior parte da remuneração está concentrada em ações, não em salário fixo. A média de equity concedida aos cerca de 5 mil funcionários da OpenAI é de US$ 1,5 milhão, e muitos dos colaboradores de cargos não técnicos possuem patrimônio líquido superior a US$ 10 milhões.

O mercado imobiliário de São Francisco

Esse acúmulo de riqueza está provocando a valorização de imóveis e o aumento dos aluguéis, tornando a cidade ainda mais inacessível para quem não trabalha no setor de tecnologia.

Segundo relatório do marketplace de imóveis Zumper, a cidade registrou, pela primeira vez, aluguel mediano acima de US$ 4.000 para apartamentos de um quarto. O valor mediano chegou a US$ 4.060, enquanto para unidades de dois quartos o preço alcançou US$ 5.700, configurando o maior crescimento anual do país, de cerca de 22%. Em comparação, a média nacional avançou apenas 0,4% para um quarto e recuou levemente para US$ 1.905 em duas suítes.

O levantamento indica que os aluguéis de um e dois quartos em San Francisco são os mais caros desde que o Zumper começou a acompanhar o mercado da cidade, há mais de dez anos.

Um porta-voz do Zumper informou ao canal KTVU, da Fox News, que a mediana de aluguéis de um quarto ultrapassou US$ 4.000 em maio, mas só em junho se manteve acima desse patamar. Há cinco anos, em junho de 2021, os aluguéis medianos eram de US$ 2.790 para unidades de um quarto e US$ 3.690 para dois quartos.

Entre 2022 e 2025, os preços variaram pouco, mas no ano passado houve aumentos de dois dígitos: 12,5% para um quarto e 16,5% para dois quartos.

O impacto da IA também se reflete na ocupação de espaços comerciais. Empresas do setor absorvem grande parte da demanda por escritórios, enquanto políticas de retorno ao trabalho presencial têm atraído profissionais de alta renda de volta ao centro da cidade, segundo o Zumper. A combinação de demanda crescente e quase nenhuma oferta nova de imóveis cria um cenário de forte pressão sobre os preços, com taxa de vacância inferior a 4%.

Além da pressão imobiliária, a concentração de riqueza preocupa especialistas urbanos. Tim Thomas, pesquisador do Berkeley Urban Displacement Project, alerta ao Business Insider que a entrada de milhares de novos multimilionários pode alterar permanentemente a composição social da cidade, afastando moradores de menor renda e transformando bairros inteiros em enclaves de alta renda.

Apesar disso, o impacto sobre impostos diretos é limitado, já que os ricos pagam impostos sobre empresas e não sobre a renda de equity.

Por outro lado, consultores apontam que parte desse capital também pode gerar efeitos positivos, estimulando o consumo e investimentos locais.

Muitos funcionários, ainda que bilionários no papel, permanecem cautelosos e não fazem grandes gastos imediatos, mantendo práticas de consumo relativamente frugais. Alguns planejam investir em startups, imóveis ou fundos de índice, enquanto poucos consideram doações filantrópicas, mesmo entre aqueles ligados ao movimento de altruísmo efetivo, apoiado por empresas como a Anthropic.

O saldo é um panorama dual. Uma nova elite com poder de consumo e investimento imenso e, ao mesmo tempo, uma cidade pressionada pelo aumento de preços, deslocamento de população e desigualdade crescente. Como resume Ted Egan, economista da cidade: ninguém sabe ao certo como a dinâmica vai se estabilizar, mas o efeito desses IPOs de IA será sentido em San Francisco antes de qualquer outra cidade.