Esporte

Os jogadores que mais disputaram Copas do Mundo na história

Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá colocará três veteranos do futebol em um patamar jamais atingido

Participações em Copa: Trio alcançará a marca de seis edições disputadas no torneio da FIFA (Maja Hitij - FIFA/FIFA/Getty Images)

Participações em Copa: Trio alcançará a marca de seis edições disputadas no torneio da FIFA (Maja Hitij - FIFA/FIFA/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 17 de maio de 2026 às 07h36.

A Copa do Mundo de 2026, que começa no próximo mês, será histórica para três nomes do futebol mundial. Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal)Guillermo Ochoa (México) vão se tornar os primeiros jogadores a disputar seis edições do torneio da FIFA.

Grupo seleto

O feito coloca o trio em um patamar inédito da competição mais importante do futebol. Até então, o recorde de participações pertencia a um grupo seleto de atletas que chegaram a cinco Copas do Mundo.

Entre eles está Antonio Carbajal, goleiro mexicano que participou das edições entre 1950 e 1966. Décadas depois, o alemão Lothar Matthäus igualou a marca ao jogar os Mundiais entre 1982 e 1998.

A lista também conta com Gianluigi Buffon, presente entre 1998 e 2014, além dos mexicanos Rafael Márquez, de 2002 a 2018, e Andrés Guardado, entre 2006 e 2022.

Antes da confirmação para 2026, Messi, Cristiano Ronaldo e Ochoa já dividiam esse grupo histórico com participações em cinco Mundiais. Agora, os dois ampliam ainda mais a própria trajetória em uma rivalidade que de gerações do futebol.

Trajetória histórica

Messi estreou em Copas em 2006, na Alemanha, e conquistou o título mundial em 2022, no Catar, em uma campanha considerada uma das mais emblemáticas da história da Argentina. Já Cristiano Ronaldo participou pela primeira vez também em 2006 e se tornou o primeiro jogador a marcar gols em cinco edições diferentes do torneio.

Do lado mexicano, Guillermo Ochoa construiu uma relação especial com a Copa do Mundo. O goleiro ficou marcado principalmente pelas atuações decisivas em 2014 e 2018, quando foi um dos destaques da seleção do México.

Cafu também faz parte da história

O Brasil também tem representantes importantes entre os recordistas do torneio. Cafu é o brasileiro com mais jogos em Copas do Mundo, com 20 partidas disputadas em quatro edições da Copa - entre 1994 e 2006. Bicampeão mundial, o ex-lateral também entrou para a história por disputar três finais consecutivas com a seleção brasileira, em 1994, 1998 e 2002.

Quando começa a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de 2026 começa no dia 11 de junho e será disputada até 19 de julho, em uma edição histórica realizada de forma conjunta por Estados Unidos, México e Canadá. O torneio também marcará a estreia do novo formato com 48 seleções participantes, ampliando o número de jogos e tornando esta a maior Copa do Mundo já organizada pela FIFA.

Acompanhe tudo sobre:FutebolCopa do Mundo

Mais de Esporte

Mais leve, experiente e campeão: como Messi chega à Copa de 2026

Sinner x Ruud: horário e onde assistir à final do Aberto de Roma hoje

Convocação da seleção brasileira: quem deve ser chamado por Carlo Ancelotti

Na Copa, Nova Zelândia quer deixar de ser 'zebra simpática' e sonha com vitória

Mais na Exame

Guia do Eleitor

Voto primeiro para deputado ou presidente? Saiba qual é a ordem de votação

Esporte

Mais leve, experiente e campeão: como Messi chega à Copa de 2026

Um conteúdo Bússola

Dia da Internet: com IA, uma piada dos anos 80 virou realidade

Inteligência Artificial

Como a IA está sendo usada na saúde, na educação e no setor financeiro