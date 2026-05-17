Os jogadores que mais disputaram Copas do Mundo na história

A Copa do Mundo de 2026, que começa no próximo mês, será histórica para três nomes do futebol mundial. Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal) e Guillermo Ochoa (México) vão se tornar os primeiros jogadores a disputar seis edições do torneio da FIFA.

Grupo seleto

O feito coloca o trio em um patamar inédito da competição mais importante do futebol. Até então, o recorde de participações pertencia a um grupo seleto de atletas que chegaram a cinco Copas do Mundo.

Entre eles está Antonio Carbajal, goleiro mexicano que participou das edições entre 1950 e 1966. Décadas depois, o alemão Lothar Matthäus igualou a marca ao jogar os Mundiais entre 1982 e 1998.

A lista também conta com Gianluigi Buffon, presente entre 1998 e 2014, além dos mexicanos Rafael Márquez, de 2002 a 2018, e Andrés Guardado, entre 2006 e 2022.

Antes da confirmação para 2026, Messi, Cristiano Ronaldo e Ochoa já dividiam esse grupo histórico com participações em cinco Mundiais. Agora, os dois ampliam ainda mais a própria trajetória em uma rivalidade que de gerações do futebol.

Trajetória histórica

Messi estreou em Copas em 2006, na Alemanha, e conquistou o título mundial em 2022, no Catar, em uma campanha considerada uma das mais emblemáticas da história da Argentina. Já Cristiano Ronaldo participou pela primeira vez também em 2006 e se tornou o primeiro jogador a marcar gols em cinco edições diferentes do torneio.

Do lado mexicano, Guillermo Ochoa construiu uma relação especial com a Copa do Mundo. O goleiro ficou marcado principalmente pelas atuações decisivas em 2014 e 2018, quando foi um dos destaques da seleção do México.

Cafu também faz parte da história

O Brasil também tem representantes importantes entre os recordistas do torneio. Cafu é o brasileiro com mais jogos em Copas do Mundo, com 20 partidas disputadas em quatro edições da Copa - entre 1994 e 2006. Bicampeão mundial, o ex-lateral também entrou para a história por disputar três finais consecutivas com a seleção brasileira, em 1994, 1998 e 2002.

Quando começa a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de 2026 começa no dia 11 de junho e será disputada até 19 de julho, em uma edição histórica realizada de forma conjunta por Estados Unidos, México e Canadá. O torneio também marcará a estreia do novo formato com 48 seleções participantes, ampliando o número de jogos e tornando esta a maior Copa do Mundo já organizada pela FIFA.