Copa do Mundo 2026: qual é o 'grupo da morte'? E os mais fáceis?

Copa do Mundo: França, Inglaterra e Espanha caem em chaves duras na Copa de 2026 (Michael Regan - UEFA/UEFA/Getty Images)
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Publicado em 13 de maio de 2026 às 11h37.
Nem todos os caminhos até o mata-mata da Copa do Mundo de 2026 têm o mesmo peso. Este é o cenário criado após o sorteio do Mundial, que colocou algumas seleções favoritas em grupos extremamente competitivos e deu a outras uma rota considerada mais tranquila rumo à fase de mata-mata.
A edição de 2026 será a primeira com 48 seleções, espalhadas em 12 grupos. O novo formato ampliou o número de vagas e, ao mesmo tempo, criou um desequilíbrio maior entre algumas chaves.
O Grupo I é tratado como um dos mais difíceis da competição. França, Noruega e Senegal dividem a mesma chave, criando confrontos de alto nível já na primeira fase. O duelo entre Kylian Mbappé e Erling Haaland virou um dos jogos mais aguardados do torneio, mas especialistas destacam que Senegal também chega forte, especialmente pelo meio-campo físico e veloz.
Outro grupo apontado como pesado é o L, com Inglaterra, Croácia e Gana. A Inglaterra aparece como favorita, mas a experiência croata em torneios longos — chegou à final da Copa de 2018 e eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa de 2022 — e a renovação da seleção ganesa aumentam o grau de dificuldade.
Já o Grupo G foi apontado como um dos mais fáceis da edição. Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia formam uma chave sem uma superpotência consolidada no momento, o que abriu discussões sobre um possível caminho mais leve para quem se destacar por ali.
Parte do grupo C, junto de Marrocos, Haiti e Escócia, a Seleção Brasileira vê como principal desafio o primeiro confronto contra o Marrocos, que foi semifinalista da Copa do Mundo de 2022. Além disso, no último confronto entre as duas seleções, em um amistoso realizado em 2023, foi o time marroquino que levou a melhor: 2x1, com gols de Sofiane Boufal e Abdelhamid Sabiri.
A expansão do Mundial divide opiniões. Por um lado, o novo formato pode aumentar o número de partidas sem grande peso competitivo, especialmente em grupos desequilibrados. Por outro, o modelo amplia as chances de seleções emergentes avançarem ao mata-mata, como o caso do Marrocos, em 2022, que foi o primeiro país africano a chegar à semifinal e, com isso, cria mais diversidade geográfica no torneio.
Além da força dos grupos, outro fator deve influenciar a Copa de 2026: a logística. As longas viagens entre cidades dos Estados Unidos, Canadá e México preocupam analistas e comissões técnicas. Segundo levantamento do UOL, o grupo C é o grupo com cidades mais próximas (maior distância é de Filadélfia a Toronto, com somente 800 km) e I é o que tem a menor distância entre partidas, de 155 quilômetros, entre Nova York e Filadélfia.
Os grupos G e J terão apenas três cidades na fase de grupos, mas no G haverá a maior distância entre partidas: 2.100 quilômetros entre Los Angeles e Vancouver.