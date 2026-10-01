Esporte

SP Open anuncia datas da edição de 2027; relembre as campeãs deste ano

Campeonato de tênis será sediado novamente no Parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 15h43.

Última atualização em 1 de outubro de 2026 às 15h47.

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Poucas semanas após encerrar sua programação, o SP Open anunciou nesta quinta-feira, 1º, as datas da edição de 2027. Para o próximo ano, o campeonato de tênis feminino acontecerá entre os dias 11 e 19 de setembro, no Parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo.

Como foi a edição de 2026?

A espanhola Kaitlin Quevedo conquistou o título de simples do SP Open 2026. Cabeça de chave número 7, ela derrotou a argentina Nadia Podoroska na final por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/2. A vitória garantiu à espanhola o primeiro troféu de WTA da carreira, na segunda edição do torneio, disputada nas quadras duras do Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

Podoroska chegou à decisão após eliminar a espanhola Paula Badosa na semifinal. Com a campanha, tornou-se a primeira argentina a disputar uma final de WTA desde 2013.

Na chave de duplas, Luisa Stefani conquistou o torneio pelo segundo ano consecutivo. Campeã da primeira edição ao lado da húngara Tímea Babos, a brasileira repetiu o resultado em 2026 em parceria com a canadense Gabriela Dabrowski. Cabeças de chave número 1, Stefani e Dabrowski venceram as norte-americanas Anna Rogers e Allura Zamarripa por 6/3, 3/6 e 10/7 no match tiebreak, desempate disputado até dez pontos.

Entre as brasileiras na chave de simples, Nauhany Silva foi a única a avançar na estreia. Ela venceu a australiana Astra Sharma na primeira rodada e foi eliminada nas oitavas de final por Quevedo, que depois conquistou o título.

Campeãs de simples do SP Open

  • 2026: Kaitlin Quevedo (Espanha) — vice: Nadia Podoroska (Argentina) — 4/6, 6/4 e 6/2
  • 2025: Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (França) — vice: Janice Tjen (Indonésia) — 6/3 e 6/4

Campeãs de duplas do SP Open

  • 2026: Luisa Stefani (Brasil) e Gabriela Dabrowski (Canadá) — vices: Anna Rogers e Allura Zamarripa (Estados Unidos) — 6/3, 3/6 e 10/7
  • 2025: Luisa Stefani (Brasil) e Tímea Babos (Hungria) — vices: Ingrid Martins e Laura Pigossi (Brasil) — 4/6, 6/3 e 10/4
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