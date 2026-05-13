Convocações da Copa do Mundo 2026: veja datas, regras e número de jogadores por seleção

Falta menos de um mês para a Copa do Mundo de 2026. O evento que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá reunirá 48 seleções em busca do mesmo sonho: levar a taça de campeão mundial para casa.

O evento que acontece de quatro em quatro anos está prestes a começar, mas antes, as seleções precisam divulgar seus convocados. É em torno disso que gira toda a expectativa nesses dias prévios ao Mundial.

A Exame fez um guia com tudo o que você precisa saber sobre as convocações.

Quando as seleções da Copa do Mundo serão anunciadas?

A Fifa definiu o dia 2 de junho de 2026 como a data oficial para divulgar as listas finais das 48 seleções classificadas para a Copa do Mundo. Cada país poderá inscrever até 26 jogadores no torneio.

Apesar disso, as federações não precisam esperar a confirmação da entidade para anunciar seus convocados. As listas podem ser divulgadas antecipadamente, em datas escolhidas pelas próprias seleções.

Inclusive, o processo de convocação já iniciou a partir do dia 11 de junho. O Brasil irá nomear seus atletas no dia 18 de maio, às 17h, de Brasília.

Como funcionam as listas preliminares?

Antes da convocação definitiva, todas as seleções precisam enviar à Fifa uma pré-lista contendo entre 35 e 55 atletas. A relação deve obrigatoriamente contar com ao menos quatro goleiros.

Esse documento será utilizado apenas internamente pela entidade máxima do futebol e não será divulgado oficialmente ao público.

A pré-lista funciona como uma espécie de “banco de reservas” das seleções antes do Mundial. O documento reúne entre 35 e 55 jogadores elegíveis para a competição e serve como base obrigatória para a convocação definitiva. Apenas atletas presentes nessa relação podem ser chamados posteriormente para a Copa.

Apesar disso, a presença na pré-lista não garante participação no torneio. A convocação oficial terá entre 23 e 26 nomes, o que significa que parte considerável dos jogadores relacionados inicialmente ficará fora da lista final.

Quantos jogadores podem ser inscritos na lista final?

As seleções poderão registrar entre 23 e 26 jogadores para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A única exigência obrigatória é a presença mínima de três goleiros no elenco final.

O modelo segue o padrão adotado no Mundial do Catar, em 2022, quando a Fifa ampliou o número máximo de atletas por seleção.

Um jogador convocado pode ser substituído?

Sim, mas apenas em situações específicas. Caso um atleta da lista final sofra uma lesão grave ou seja diagnosticado com alguma doença séria, a seleção poderá fazer a troca até 24 horas antes da estreia no Mundial.

O substituto, porém, obrigatoriamente precisa fazer parte da lista preliminar enviada anteriormente à Fifa.

E os goleiros? A regra é diferente?

Para os goleiros, a Fifa prevê uma exceção especial. Em caso de lesão grave ou doença, um arqueiro poderá ser substituído em qualquer momento da competição.

Assim como nas demais trocas, o novo goleiro também deve estar presente na pré-lista da seleção.

Como eram as convocações nas Copas anteriores?

O número de jogadores inscritos mudou algumas vezes ao longo da história da Copa do Mundo. Entre 1930 e 1998, cada seleção podia levar apenas 22 atletas.

A primeira ampliação aconteceu em 2002, na Copa disputada entre Coreia do Sul e Japão, quando os elencos passaram a ter 23 jogadores.

Já em 2022, no Catar, a Fifa autorizou três vagas extras por equipe, estabelecendo o limite atual de 26 atletas.

Quando os jogadores serão liberados pelos clubes?

A Fifa também definiu o cronograma oficial de apresentação dos atletas para o Mundial. O período obrigatório de descanso, preparação e liberação dos jogadores começará em 25 de maio de 2026, um dia após a última partida oficial dos clubes, seguindo um calendário pré-organizado.

Existem exceções para jogadores que disputarem finais?

Sim. Atletas que estiverem envolvidos em finais continentais por seus clubes, como a Liga dos Campeões, poderão ser liberados posteriormente.