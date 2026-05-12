CazéTV contrata Romário e outros ex-jogadores para a Copa do Mundo

A CazéTV reforçou seu elenco para a cobertura da Copa do Mundo de 2026 e anunciou a contratação de Romário, Nenê, Djalminha e Rodrigo Caio para participar das transmissões do torneio. O ex-jogador português Ricardo Quaresma também faz parte da nova equipe.

Romário será setorista da Seleção

Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, Romário terá um papel ligado ao acompanhamento da seleção brasileira ao longo da competição. O tetracampeão mundial será setorista do Brasil durante a Copa.

Já Quaresma irá acompanhar a seleção de Portugal, direto dos Estados Unidos, enquanto Djalminha será responsável por cobrir a seleção da Argentina. Nenê e Rodrigo Caio atuaram como apostas para análises técnicas e comentários ao longo dos jogos.

Canal vai transmitir todos os jogos da Copa

A CazéTV transmitirá todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026 no YouTube, consolidando a plataforma como a principal detentora dos direitos do torneio no Brasil. No total, serão 49 partidas exclusivas, incluindo jogos com grandes seleções, como Argentina, Holanda e França. Globo, SporTV, GE TV, SBT e N Sports também transmitirão o evento, mas com um pacote reduzido de partidas.

O torneio começa em 11 de junho e termina em 19 de julho. Esta será a primeira edição do torneio com 48 seleções e também a primeira realizada em três países simultaneamente: Estados Unidos, Canadá e México. A competição terá 104 partidas ao longo de pouco mais de um mês, com a final marcada para o MetLife Stadium, em Nova Jersey.