Copa do Mundo: por que torcedores pagarão US$ 150 em passagem de trem que custa só US$ 12,90?

Repórter
Publicado em 17 de maio de 2026 às 08h00.
Torcedores que pretendem acompanhar os jogos da Copa do Mundo 2026 no MetLife Stadium, neste verão, devem encontrar custos elevados também fora das arquibancadas. O transporte público para o estádio terá tarifas muito acima do habitual durante os dias de partidas.
Em comunicado divulgado na sexta-feira, a NJ Transit informou que o bilhete de trem de ida e volta entre a Penn Station, em Manhattan, e o MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, será vendido por US$ 150 por pessoa durante os jogos da Copa do Mundo. Em dias normais, o mesmo percurso de 14,5 quilômetros custa US$ 12,90.Copa do Mundo 2026: guia de preços para quem vai viajar para os países-sede do torneio
A empresa também anunciou que o serviço de ônibus até o estádio terá tarifa de US$ 80 para viagens de ida e volta.
O MetLife Stadium receberá oito partidas do torneio, entre elas a final marcada para 19 de julho. A expectativa é de público superior a 78 mil pessoas por jogo. Com parte significativa dos estacionamentos indisponível, a organização prevê forte demanda pelo transporte público. A NJ Transit afirmou que apenas 40 mil bilhetes de trem serão disponibilizados em cada dia de partida, todos com compra antecipada obrigatória.
"Isso não é exploração de preços", disse Kris Kolluri, presidente e CEO da NJ Transit, em uma coletiva de imprensa na sexta-feira. "Estamos literalmente tentando recuperar nossos custos."
O reajuste provocou críticas de autoridades dos estados de Nova Jersey e Nova York. A governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill, declarou que o estado herdou custos elevados após a FIFA não participar do financiamento do sistema de transporte durante o evento.
"Herdamos um acordo no qual a FIFA não contribui com um único dólar para o transporte durante a Copa do Mundo. E enquanto a NJ Transit fica com uma conta de US$ 48 milhões para transportar com segurança 40.000 torcedores do estádio para onde quer que eles estejam indo, a FIFA está gerando US$ 11 bilhões com esta Copa do Mundo", escreveu Sherrill no X.
"Não vou deixar os passageiros de Nova Jersey com essa conta pelos próximos anos, isso não é justo", acrescentou Sherrill. "A FIFA deveria pagar pelas viagens, mas se não o fizer, não vou deixar que os passageiros de Nova Jersey sejam enganados."
A governadora de Nova York, Kathy Hochul, também criticou os valores cobrados. Em publicação no X, no início da semana, ela afirmou que "cobrar mais de US$ 100 por uma curta viagem de trem lhe parece um preço absurdamente alto".Acha os ingressos da Copa do Mundo muito caros? Os preços dos trens vão te surpreender
Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.
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