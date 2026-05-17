Copa do Mundo: por que torcedores pagarão US$ 150 em passagem de trem que custa só US$ 12,90?

Torcedores que pretendem acompanhar os jogos da Copa do Mundo 2026 no MetLife Stadium, neste verão, devem encontrar custos elevados também fora das arquibancadas. O transporte público para o estádio terá tarifas muito acima do habitual durante os dias de partidas.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, a NJ Transit informou que o bilhete de trem de ida e volta entre a Penn Station, em Manhattan, e o MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, será vendido por US$ 150 por pessoa durante os jogos da Copa do Mundo. Em dias normais, o mesmo percurso de 14,5 quilômetros custa US$ 12,90.

A empresa também anunciou que o serviço de ônibus até o estádio terá tarifa de US$ 80 para viagens de ida e volta.

O MetLife Stadium receberá oito partidas do torneio, entre elas a final marcada para 19 de julho. A expectativa é de público superior a 78 mil pessoas por jogo. Com parte significativa dos estacionamentos indisponível, a organização prevê forte demanda pelo transporte público. A NJ Transit afirmou que apenas 40 mil bilhetes de trem serão disponibilizados em cada dia de partida, todos com compra antecipada obrigatória.

"Isso não é exploração de preços", disse Kris Kolluri, presidente e CEO da NJ Transit, em uma coletiva de imprensa na sexta-feira. "Estamos literalmente tentando recuperar nossos custos."

O reajuste provocou críticas de autoridades dos estados de Nova Jersey e Nova York. A governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill, declarou que o estado herdou custos elevados após a FIFA não participar do financiamento do sistema de transporte durante o evento.

"Herdamos um acordo no qual a FIFA não contribui com um único dólar para o transporte durante a Copa do Mundo. E enquanto a NJ Transit fica com uma conta de US$ 48 milhões para transportar com segurança 40.000 torcedores do estádio para onde quer que eles estejam indo, a FIFA está gerando US$ 11 bilhões com esta Copa do Mundo", escreveu Sherrill no X.

"Não vou deixar os passageiros de Nova Jersey com essa conta pelos próximos anos, isso não é justo", acrescentou Sherrill. "A FIFA deveria pagar pelas viagens, mas se não o fizer, não vou deixar que os passageiros de Nova Jersey sejam enganados."

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, também criticou os valores cobrados. Em publicação no X, no início da semana, ela afirmou que "cobrar mais de US$ 100 por uma curta viagem de trem lhe parece um preço absurdamente alto".

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

SAIBA MAIS SOBRE A COPA DO MUNDO