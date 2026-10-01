Camisa de Michael Jordan das Finais da NBA de 1998 é vendida por R$ 70 milhões

RESUMO | Uma camisa usada por Michael Jordan no Jogo 3 das Finais da NBA de 1998, durante a lendária temporada do "Last Dance", foi vendida por US$ 12,26 milhões (aproximadamente R$ 69,9 milhões) pela leiloeira Joopiter, estabelecendo um novo recorde mundial para uma camisa de basquete comercializada publicamente.

O mercado de relíquias esportivas registrou um novo marco histórico. A camisa usada por Michael Jordan pelo Chicago Bulls no Jogo 3 das Finais da NBA de 1998 — a emblemática temporada conhecida como o "Last Dance" — foi arrematada por US$ 12,26 milhões (cerca de R$ 69,9 milhões) pela casa de leilões Joopiter, fundada por Pharrell Williams.

Com o resultado, o artigo se tornou a camisa de basquete mais cara da história já vendida publicamente. O valor superou o recorde anterior pertencente a outro item do próprio Jordan: a camisa usada no Jogo 1 das Finais de 1998, que havia alcançado quase US$ 10,1 milhões (aproximadamente R$ 57,6 milhões) em um leilão realizado pela Sotheby's em 2022. O recorde absoluto no mundo dos uniformes esportivos, no entanto, continua com a camisa usada por Babe Ruth em 1932 na famosa rebatida apontada ("called shot"), comercializada por US$ 24,12 milhões (cerca de R$ 137,5 milhões) em 2024.

A estimativa inicial da Joopiter para o lote oscilava entre US$ 10 milhões e US$ 15 milhões (entre R$ 57 milhões e R$ 85,5 milhões), sendo arrematada após receber um lance único antes do encerramento oficial do leilão.

A força de Jordan no mercado de colecionáveis

A venda reforça o domínio de Michael Jordan no ecossistema global de artigos esportivos de colecionador. Dados de plataformas de rastreamento apontam que o ex-camisa 23 do Chicago Bulls é consistentemente o atleta mais buscado no eBay todos os meses e tem o maior volume de cards autenticados e avaliados em comparação a qualquer outro esportista do mundo.

Além disso, o recorde de itens do astro inclui vendas estelares no segmento de cartões esportivos, como um card duplo autografado com patch Logoman de Jordan e Kobe Bryant comercializado por US$ 12,9 milhões (cerca de R$ 73,5 milhões) em 2025.

O desfecho da dinastia: as Finais da NBA de 1998 e o histórico "Last Dance" do Chicago Bulls

As Finais da NBA de 1998 representaram o ápice e a conclusão dramática de uma das eras mais dominantes da história do esporte profissional. Colocando frente a frente os arquirrivais Chicago Bulls e Utah Jazz em uma repetição das finais do ano anterior, a série marcou o encerramento da lendária dinastia liderada por Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman e o técnico Phil Jackson — período batizado internamente no início da temporada de "The Last Dance" (A Última Dança).

Enquanto o Utah Jazz garantiu a melhor campanha da liga e teve dez dias de descanso após varrer o Los Angeles Lakers nas finais do Oeste, o Chicago Bulls precisou de duras sete partidas para superar o Indiana Pacers na final do Leste, chegando desgastado e com apenas dois dias de descanso. A série começou favorável aos comandados de Jerry Sloan, que venceram o Jogo 1 na prorrogação em Salt Lake City. No entanto, os Bulls responderam no Jogo 2 com uma vitória por 93 a 88, recuperando o mando de quadra.

Hoy se cumplen 26 años de uno de los momentos más míticos de la historia de la NBA y del deporte: "THE LAST SHOT", el tiro con el que Michael Jordan le dio el 6º anillo a los Chicago Bulls Aquí lo tenéis narrado por el gran Andrés Montes💯 pic.twitter.com/ndCnWLomWh — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) June 14, 2024

Ao retornar para Chicago, o confronto produziu um dos momentos mais surreais da história dos playoffs: no Jogo 3, os Bulls aplicaram uma humilhante vitória por 96 a 54, infligindo ao Jazz a maior margem de derrota em Finais da NBA (42 pontos) e a menor pontuação registrada por uma equipe na era do cronômetro. Após trocarem vitórias nos jogos seguintes, a série voltou a Utah com a vantagem de 3 a 2 para a franquia de Illinois.

O desfecho épico: "The Last Shot"

O Jogo 6, disputado em 14 de junho de 1998, entrou para a eternidade como o capítulo final perfeito para a era de ouro do Chicago. Jogando com sérios problemas nas costas que o limitaram a apenas 8 pontos, Scottie Pippen viu o fardo ofensivo cair inteiramente sobre Michael Jordan. Em uma atuação monumental, o camisa 23 anotou 45 pontos e conduziu o time até os segundos finais.

Com o placar desfavorável de 86 a 85 e a apenas 20 segundos do fim, Jordan realizou uma das jogadas mais icônicas da história do basquete: roubou a bola de Karl Malone no garrafão, conduziu a quadra inteira, aplicou um drible desconcertante em Bryon Russell (marcado pelo histórico cruzamento e pelo polêmico empurrão leve) e arremessou de média distância para virar o jogo para 87 a 86 com 5,2 segundos restantes. O erro posterior de John Stockton selou a vitória e o título.

A conquista garantiu o sexto título da NBA para o Chicago Bulls em oito anos, além de consagrar Michael Jordan pela sexta vez como o MVP das Finais, marcando o último anel da dinastia e quebrando recordes de audiência televisiva nos Estados Unidos que perduram até os dias de hoje.

Qual foi o valor da venda da camisa de Michael Jordan?

A peça foi arrematada por US$ 12,26 milhões (aproximadamente R$ 69,9 milhões).

De qual temporada é a camisa leiloada?

Trata-se do uniforme usado por Jordan no Jogo 3 das Finais da NBA de 1998, durante a célebre temporada do "Last Dance".

Quem realizou o leilão do item?

A venda foi conduzida pela Joopiter, casa de leilões do artista e empresário Pharrell Williams.

Qual é o recorde geral para uma camisa esportiva na história?

O recorde absoluto pertence à camisa de Babe Ruth da World Series de 1932 ("called shot"), vendida por US$ 24,12 milhões (cerca de R$ 137,5 milhões) em 2024.