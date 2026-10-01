A habilidade que ninguém ensina e que separa quem usa IA de quem depende dela no trabalho

Duas pessoas usam a mesma ferramenta de inteligência artificial e recebem a mesma resposta. Uma confere, ajusta e decide o que aproveitar. A outra copia e segue em frente. Pesquisas recentes indicam que essa diferença, a capacidade de avaliar criticamente o que a IA entrega, está ligada à forma como o profissional se relaciona com a tecnologia.

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O que as pesquisas indicam sobre confiança e senso crítico

Um estudo da Microsoft Research com a Carnegie Mellon University ouviu 319 trabalhadores do conhecimento que usam IA generativa ao menos uma vez por semana e analisou 936 exemplos reais de uso. Maior confiança na IA esteve associada a menos pensamento crítico, e maior autoconfiança, a mais.

Os participantes relataram que costumam evitar o pensamento crítico quando lhes faltam habilidades para inspecionar, melhorar e orientar as respostas da IA. Análises do estudo observam que o levantamento não mediu a capacidade de pensamento crítico antes e depois de meses de uso.

Quando a ferramenta vira muleta

Um experimento com quase mil estudantes de ensino médio na Turquia, publicado na revista PNAS, comparou grupos de matemática. Durante a prática, quem usou uma interface parecida com a do ChatGPT teve desempenho 48% melhor que o grupo de controle, mas, na prova sem IA, ficou 17% abaixo dele.

A maioria dos alunos desse grupo pediu apenas a resposta correta, e eles acreditavam ter aprendido tanto quanto os colegas. Outro grupo usou uma versão configurada para orientar o raciocínio e teve, na prova, resultado semelhante ao do controle. O estudo é do ambiente escolar, e seus autores defendem salvaguardas no desenho das ferramentas.

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Como a habilidade aparece no trabalho

Segundo o estudo da Microsoft, o pensamento crítico passa a se concentrar em verificação de informações, integração das respostas e supervisão da tarefa. Na prática:

Verificação: conferir números, nomes e fontes. Exemplo: checar no documento original um dado de vendas citado em um resumo gerado pela IA.

conferir números, nomes e fontes. Exemplo: checar no documento original um dado de vendas citado em um resumo gerado pela IA. Integração: adaptar o conteúdo ao contexto. Exemplo: reescrever um e-mail sugerido para o tom e o histórico de um cliente específico.

adaptar o conteúdo ao contexto. Exemplo: reescrever um e-mail sugerido para o tom e o histórico de um cliente específico. Supervisão da tarefa: definir objetivo e critérios e responder pelo resultado final. Exemplo: informar à IA o público e o formato de um relatório e revisar o que ela devolve.

O que os estudos ainda não respondem

Os resultados mostram associação, e não causa comprovada no ambiente de trabalho. A pesquisa da Microsoft se baseia em relatos dos próprios profissionais, e o experimento da PNAS foi feito com adolescentes em aulas de matemática.

Os pesquisadores afirmam que os achados podem orientar o desenho de ferramentas que criem oportunidades de praticar o pensamento crítico. Em síntese, os estudos ligam a verificação ativa das respostas a um uso mais crítico da tecnologia, enquanto a confiança sem checagem aparece associada à dependência da ferramenta.

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