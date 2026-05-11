Copa de 2026 colocará Messi, Cristiano Ronaldo e Ochoa em 'topo das lendas'

Lionel Messi, da Argentina, Cristiano Ronaldo, de Portugal, e Guillermo Ochoa, da seleção mexicana, serão os atletas com mais mundiais disputados nesta edição do torneio.

O trio chegará a seis edições de mundiais disputadas, isolando-se como os atletas que mais vezes disputaram a maior competição de seleções do mundo.

Messi, CR7 e Ochoa disputam o torneio desde a edição de 2006, que aconteceu na Alemanha. Eles vestiram a camisa de seus países em 2010, na África do Sul; 2014, no Brasil; 2018, na Rússia; e 2022, no Catar.

Além deles, Lothar Matthäus (Alemanha), Gianluigi Buffon (Itália), Antonio Carbajal (México), Rafael Márquez (México) e Andrés Guardado (México) são outros atletas que alcançaram o recorde; no entanto, todos já estão aposentados.

Além de ser o jogador com mais edições, Messi também é o atleta com mais jogos na competição. Na grande decisão de 2022, contra a França, o atleta chegou a 26 duelos disputados de Copa do Mundo, ultrapassando o alemão Lothar Matthäus, com 25.