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Copa de 2026 colocará Messi, Cristiano Ronaldo e Ochoa em 'topo das lendas'

Jogadores disputam Copas desde 2006 e devem quebrar recorde de participações

Messi: Jogador marcou sete gols na Copa de 2022 e se isolou na liderança de artilheiros (Omar Vega/Getty Images)

Messi: Jogador marcou sete gols na Copa de 2022 e se isolou na liderança de artilheiros (Omar Vega/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 11 de maio de 2026 às 15h13.

Lionel Messi, da Argentina, Cristiano Ronaldo, de Portugal, e Guillermo Ochoa, da seleção mexicana, serão os atletas com mais mundiais disputados nesta edição do torneio.

O trio chegará a seis edições de mundiais disputadas, isolando-se como os atletas que mais vezes disputaram a maior competição de seleções do mundo.

Messi, CR7 e Ochoa disputam o torneio desde a edição de 2006, que aconteceu na Alemanha. Eles vestiram a camisa de seus países em 2010, na África do Sul; 2014, no Brasil; 2018, na Rússia; e 2022, no Catar.

Além deles, Lothar Matthäus (Alemanha), Gianluigi Buffon (Itália), Antonio Carbajal (México), Rafael Márquez (México) e Andrés Guardado (México) são outros atletas que alcançaram o recorde; no entanto, todos já estão aposentados.

Além de ser o jogador com mais edições, Messi também é o atleta com mais jogos na competição. Na grande decisão de 2022, contra a França, o atleta chegou a 26 duelos disputados de Copa do Mundo, ultrapassando o alemão Lothar Matthäus, com 25.

Veja os números de Lionel Messi em Copas do Mundo

  • 5 participações (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022)
  • 26 jogos
  • 13 gols
  • 8 assistências
  • Campeão mundial em 2022
  • Jogador com mais partidas na história das Copas

Em 2022, Messi foi campeão com a seleção argentina, conduzindo a equipe ao tricampeonato. Na disputa, o jogador esteve em sete partidas, marcando sete gols e dando três assistências.

Números de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo

  • 5 participações (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022)
  • 22 jogos
  • 8 gols
  • 2 assistências
  • Primeiro jogador da história a marcar em cinco Copas diferentes

Em números individuais, CR7 brilhou na Copa do Mundo de 2018, marcando quatro gols em quatro jogos, inclusive um hat-trick contra a Espanha na fase de grupos.

Número de Ochoa em Copas do Mundo

  • 5 participações (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022)
  • 11 jogos
  • 5 clean sheets em Copas
  • Destaque histórico do México em Mundiais

Em 2014, ano da Copa do Mundo, Ochoa foi um dos grandes nomes da seleção mexicana. O atleta ficou três jogos sem levar gols e teve uma atuação de gala contra o Brasil na fase de grupos.

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