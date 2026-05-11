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Argentina divulga a pré-lista de jogadores para Copa do Mundo, com Messi, Giay e Flaco

Torneio será disputado em Estados Unidos, México e Canadá entre junho e julho

Copa do Mundo 2026: Lionel Messi aparece como um dos destaques da pré-lista da Argentina (Daniel Ramalho/Getty Images)

Copa do Mundo 2026: Lionel Messi aparece como um dos destaques da pré-lista da Argentina (Daniel Ramalho/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de maio de 2026 às 12h57.

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A seleção da Argentina anunciou nesta segunda-feira, 11, a pré-convocação com 55 atletas para a Copa do Mundo de 2026. A relação definitiva terá 26 jogadores.

Os representantes do futebol brasileiro na lista são Flaco López e Giay, ambos do Palmeiras. Nenhum outro atleta que atua no Brasil foi incluído na pré-lista divulgada pela equipe comandada por Lionel Scaloni.

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Lionel Messi aparece entre os nomes convocados inicialmente, embora o técnico ainda não tenha confirmado a participação do atacante no torneio.

Em março, Scaloni declarou que "Se Messi decide vir à Copa do Mundo, que aproveite, não vou me cansar de dizer isso. Logicamente, sabemos que ele compete". O camisa 10 do Inter Miami segue sem anunciar oficialmente se disputará o Mundial.

O atacante Prestianni, do Benfica, também foi chamado apesar da punição recebida recentemente. Caso esteja entre os 26 escolhidos para a Copa, o jogador terá de cumprir suspensão de duas partidas após a Fifa ampliar mundialmente a pena aplicada por discriminação contra Vini Jr, do Real Madrid, em confronto da Liga dos Campeões.

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Veja a pré-lista da Seleção da Argentina

Goleiros

  • Emiliano Martínez - Aston Villa
  • Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
  • Juan Musso - Atlético de Madri
  • Walter Benítez - Crystal Palace
  • Facundo Cambeses - Racing Club

Defensores

  • Agustín Giay - Palmeiras
  • Gonzalo Montiel - River Plate
  • Nahuel Molina - Atlético de Madri
  • Nicolás Capaldo - Hamburgo SV
  • Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
  • Lucas Martinez Quarta - River Plate
  • Marcos Senesi - Bournemounth
  • Lisandro Martínez - Manchester United
  • Nicolás Otamendi - Benfica
  • Germán Pezzella - River Plate
  • Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
  • Cristian Romero - Tottenhman
  • Lautaro di Lollo - Boca Juniors
  • Zaid Romero - Getafe
  • Facundo Medina - Olympique de Marsella
  • Marcos Acuña - River Plate
  • Nicolás Tagliafico - Lyon
  • Gabriel Rojas - Racing Club

Meio-campistas

  • Máximo Perrone - Como 1907
  • Leandro Paredes - Boca Juniors
  • Guido Rodríguez - Valencia
  • Aníbal Moreno - River Plate
  • Milton Delgado - Boca Juniors
  • Alan Varela - Porto
  • Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
  • Rodrigo de Paul - Inter de Miami
  • Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
  • Enzo Fernández - Chelsea
  • Alexis Mac Allister - Liverpool
  • Giovani Lo Celso - Real Betis
  • Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
  • Emiliano Buendia - Aston Villa
  • Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo

Atacantes

  • Lionel Messi - Inter de Miami
  • Nicolás Paz - Como 1907
  • Franco Mastantuono - Real Madrid
  • Thiago Almada - Atlético de Madri
  • Tomás Aranda - Boca Juniors
  • Nicolás González - Atlético de Madri
  • Alejandro Garnacho - Chelsea
  • Giuliano Simeone - Atlético de Madri
  • Matías Soulé - Roma
  • Claudio Echeverri - Girona
  • Gianluca Prestianni - Benfica
  • Santiago Castro - Bologna
  • Lautaro Martínez - Inter de Milão
  • Flaco López - Palmeiras
  • Julián Álvarez - Atlético de Madri
  • Mateo Pellegrino - Parma

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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