Argentina divulga a pré-lista de jogadores para Copa do Mundo, com Messi, Giay e Flaco

A seleção da Argentina anunciou nesta segunda-feira, 11, a pré-convocação com 55 atletas para a Copa do Mundo de 2026. A relação definitiva terá 26 jogadores.
Os representantes do futebol brasileiro na lista são Flaco López e Giay, ambos do Palmeiras. Nenhum outro atleta que atua no Brasil foi incluído na pré-lista divulgada pela equipe comandada por Lionel Scaloni.
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Lionel Messi aparece entre os nomes convocados inicialmente, embora o técnico ainda não tenha confirmado a participação do atacante no torneio.
Em março, Scaloni declarou que "Se Messi decide vir à Copa do Mundo, que aproveite, não vou me cansar de dizer isso. Logicamente, sabemos que ele compete". O camisa 10 do Inter Miami segue sem anunciar oficialmente se disputará o Mundial.
O atacante Prestianni, do Benfica, também foi chamado apesar da punição recebida recentemente. Caso esteja entre os 26 escolhidos para a Copa, o jogador terá de cumprir suspensão de duas partidas após a Fifa ampliar mundialmente a pena aplicada por discriminação contra Vini Jr, do Real Madrid, em confronto da Liga dos Campeões.
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Veja a pré-lista da Seleção da Argentina
Goleiros
- Emiliano Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madri
- Walter Benítez - Crystal Palace
- Facundo Cambeses - Racing Club
Defensores
- Agustín Giay - Palmeiras
- Gonzalo Montiel - River Plate
- Nahuel Molina - Atlético de Madri
- Nicolás Capaldo - Hamburgo SV
- Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
- Lucas Martinez Quarta - River Plate
- Marcos Senesi - Bournemounth
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Germán Pezzella - River Plate
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Cristian Romero - Tottenhman
- Lautaro di Lollo - Boca Juniors
- Zaid Romero - Getafe
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
- Marcos Acuña - River Plate
- Nicolás Tagliafico - Lyon
- Gabriel Rojas - Racing Club
Meio-campistas
- Máximo Perrone - Como 1907
- Leandro Paredes - Boca Juniors
- Guido Rodríguez - Valencia
- Aníbal Moreno - River Plate
- Milton Delgado - Boca Juniors
- Alan Varela - Porto
- Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
- Rodrigo de Paul - Inter de Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Giovani Lo Celso - Real Betis
- Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
- Emiliano Buendia - Aston Villa
- Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo
Atacantes
- Lionel Messi - Inter de Miami
- Nicolás Paz - Como 1907
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Thiago Almada - Atlético de Madri
- Tomás Aranda - Boca Juniors
- Nicolás González - Atlético de Madri
- Alejandro Garnacho - Chelsea
- Giuliano Simeone - Atlético de Madri
- Matías Soulé - Roma
- Claudio Echeverri - Girona
- Gianluca Prestianni - Benfica
- Santiago Castro - Bologna
- Lautaro Martínez - Inter de Milão
- Flaco López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madri
- Mateo Pellegrino - Parma
Quando será a Copa do Mundo 2026?
Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.
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