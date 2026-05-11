Argentina divulga a pré-lista de jogadores para Copa do Mundo, com Messi, Giay e Flaco

A seleção da Argentina anunciou nesta segunda-feira, 11, a pré-convocação com 55 atletas para a Copa do Mundo de 2026. A relação definitiva terá 26 jogadores.

Os representantes do futebol brasileiro na lista são Flaco López e Giay, ambos do Palmeiras. Nenhum outro atleta que atua no Brasil foi incluído na pré-lista divulgada pela equipe comandada por Lionel Scaloni.

Lionel Messi aparece entre os nomes convocados inicialmente, embora o técnico ainda não tenha confirmado a participação do atacante no torneio.

Em março, Scaloni declarou que "Se Messi decide vir à Copa do Mundo, que aproveite, não vou me cansar de dizer isso. Logicamente, sabemos que ele compete". O camisa 10 do Inter Miami segue sem anunciar oficialmente se disputará o Mundial.

O atacante Prestianni, do Benfica, também foi chamado apesar da punição recebida recentemente. Caso esteja entre os 26 escolhidos para a Copa, o jogador terá de cumprir suspensão de duas partidas após a Fifa ampliar mundialmente a pena aplicada por discriminação contra Vini Jr, do Real Madrid, em confronto da Liga dos Campeões.

Veja a pré-lista da Seleção da Argentina

Goleiros

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madri

Walter Benítez - Crystal Palace

Facundo Cambeses - Racing Club

Defensores

Agustín Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atlético de Madri

Nicolás Capaldo - Hamburgo SV

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martinez Quarta - River Plate

Marcos Senesi - Bournemounth

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Germán Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian Romero - Tottenhman

Lautaro di Lollo - Boca Juniors

Zaid Romero - Getafe

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Marcos Acuña - River Plate

Nicolás Tagliafico - Lyon

Gabriel Rojas - Racing Club

Meio-campistas

Máximo Perrone - Como 1907

Leandro Paredes - Boca Juniors

Guido Rodríguez - Valencia

Aníbal Moreno - River Plate

Milton Delgado - Boca Juniors

Alan Varela - Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo de Paul - Inter de Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso - Real Betis

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendia - Aston Villa

Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo

Atacantes

Lionel Messi - Inter de Miami

Nicolás Paz - Como 1907

Franco Mastantuono - Real Madrid

Thiago Almada - Atlético de Madri

Tomás Aranda - Boca Juniors

Nicolás González - Atlético de Madri

Alejandro Garnacho - Chelsea

Giuliano Simeone - Atlético de Madri

Matías Soulé - Roma

Claudio Echeverri - Girona

Gianluca Prestianni - Benfica

Santiago Castro - Bologna

Lautaro Martínez - Inter de Milão

Flaco López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madri

Mateo Pellegrino - Parma

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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