Resultado das eleições 2026: EXAME terá apuração e resultado ao vivo

RESUMO ＋ A EXAME fará neste domingo, 4, uma cobertura em tempo real dos resultados das eleições 2026. Além dos dados da apuração para presidente, governadores e Senado, a publicação terá jornalistas em cinco estados, análises diretamente de Brasília e uma transmissão ao vivo para acompanhar a contagem dos votos.

A EXAME fará neste domingo, 4 de outubro, uma cobertura em tempo real dos resultados das eleições de 2026, com dados da apuração, reportagens nos estados, análises diretamente de Brasília e transmissão ao vivo.

Os leitores poderão acompanhar a evolução da disputa pela Presidência, pelos governos estaduais e pelas 54 vagas em disputa no Senado ao longo da contagem dos votos.

Será a terceira eleição consecutiva em que a EXAME terá uma plataforma dedicada a acompanhar a apuração. A cobertura começou nas eleições gerais de 2022 e foi ampliada nas disputas municipais de 2024.

Em 2026, o projeto ganha uma frente adicional: jornalistas da EXAME estarão no Ceará, na Bahia, no Pará, em Minas Gerais e em Pernambuco, estados que concentram quase 47 milhões de eleitores. As equipes vão acompanhar a votação, a apuração e a repercussão dos resultados diretamente desses locais.

A cobertura também terá acompanhamento diretamente de Brasília, com análises sobre os resultados nacionais e estaduais e os possíveis efeitos da composição escolhida pelos eleitores para o Executivo e o Congresso.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 158.765.543 pessoas estão aptas a votar neste ano. A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Depois do encerramento, os dados das urnas começam a ser transmitidos para totalização pela Justiça Eleitoral.

A partir do fechamento das urnas, a EXAME acompanhará a atualização dos resultados eleitorais para mostrar, em um só ambiente, o avanço da apuração pelo país

Resultados para presidente, governador e Senado

Nas eleições de 2026, o eleitor fará seis escolhas na urna. Estão em disputa os cargos de presidente da República, governador, deputado federal e deputado estadual ou distrital, além de duas vagas para o Senado em cada estado e no Distrito Federal.

O primeiro turno acontece em 4 de outubro. Um eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente e para governador nos estados em que nenhum candidato atingir a votação necessária para vencer no primeiro turno.

Na plataforma eleitoral da EXAME, o leitor poderá acompanhar a evolução dos resultados da disputa presidencial e das eleições estaduais conforme o avanço da totalização.

Live acompanha os resultados das eleições de 2026

Além da cobertura em texto, gráficos e dados, a EXAME fará uma transmissão ao vivo no dia do primeiro turno para acompanhar a apuração em todo o país.

A programação reunirá jornalistas da redação, correspondentes nos estados e convidados para analisar os números à medida que forem divulgados pela Justiça Eleitoral. A transmissão também acompanhará a disputa presidencial, as eleições estaduais e a nova composição do Senado.

A cobertura em vídeo faz parte da estratégia da EXAME de ampliar a distribuição do conteúdo eleitoral também nas redes sociais. A publicação soma cerca de 15 milhões de seguidores em suas plataformas sociais.

EXAME terá jornalistas em cinco estados

Na reta final da campanha, a EXAME ampliou a presença fora de Brasília e São Paulo com reportagens no Ceará, Bahia, Pará, Minas Gerais e Pernambuco. Juntos, os cinco estados concentram quase 47 milhões de eleitores.

A proposta é mostrar como a disputa nacional se manifesta em diferentes regiões do país e acompanhar temas locais que ajudam a explicar o comportamento do eleitorado.

No domingo, os jornalistas que acompanharam a campanha nesses estados também participarão da cobertura da votação e da apuração dos resultados.

Agregador acompanhou pesquisas durante a campanha

A cobertura da apuração encerra uma etapa de um projeto eleitoral desenvolvido ao longo de 2026. Desde o início do ano, a EXAME publica pesquisas para presidente, governos estaduais e Senado de diferentes institutos.

Para organizar os levantamentos e mostrar a trajetória das intenções de voto ao longo da campanha, a EXAME firmou uma parceria com a Inteligov para desenvolver o Monitor Eleitoral, que reúne pesquisas da disputa presidencial e das eleições nos estados.

A ferramenta busca facilitar a leitura da evolução das pesquisas, que possuem metodologias, amostras e formas de coleta diferentes e representam retratos do eleitorado no momento em que são realizadas.

Uma cobertura eleitoral iniciada em 2020

O projeto eleitoral da EXAME começou a ganhar formato próprio em 2020, quando a publicação passou a divulgar pesquisas eleitorais e de avaliação de governo em parceria com o Instituto IDEIA.

Dois anos depois, a cobertura das eleições presidenciais de 2022 registrou audiência recorde na EXAME. Naquele ano, a publicação passou a oferecer dados de apuração em tempo real aos leitores. O projeto teve continuidade em 2024, com as eleições municipais.

Em 2026, a cobertura combina o acompanhamento diário da campanha com pesquisas, reportagens, entrevistas, vídeos, eventos e ferramentas de dados. No dia da eleição, essas frentes convergem para a cobertura da apuração.

Para a EXAME, a eleição também é uma pauta econômica. O resultado das urnas influencia as expectativas sobre política fiscal, regulação, investimentos, ambiente de negócios e as decisões de empresas e investidores nos anos seguintes.

O objetivo da cobertura é reunir dados oficiais, reportagens, análises, entrevistas e conteúdo audiovisual para que o leitor acompanhe, em um único ambiente, os principais acontecimentos das eleições 2026.