Do apartheid ao K-pop: conheça os rivais do México na Copa do Mundo

A maior Copa do Mundo em número de seleções começa em menos de 60 dias. O jogo de abertura, como é tradição, ficará com o país-sede. No caso desta Copa, um dos países-sede. A caminhada do México na Copa do Mundo de 2026 começa no grupo A, ao lado de África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. A estreia da seleção mexicana será contra os sul-africanos, no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, abrindo o Mundial de 2026.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada em Estados Unidos, Canadá e México e marca a primeira edição com 48 seleções.

África do Sul: o país que sediou a primeira Copa no continente

O primeiro compromisso do México será contra a África do Sul. As seleções já se enfrentaram na abertura da Copa do Mundo de 2010, disputada em Joanesburgo. Na ocasião, houve empate por 1 a 1.

o país entrou para a história ao sediar a primeira Copa do Mundo realizada no continente africano. O torneio também ficou marcado pelas vuvuzelas, instrumento que virou símbolo do Mundial.

Fora do futebol, o país é conhecido pela diversidade cultural e pela história ligada ao fim do apartheid. A Cidade do Cabo reúne pontos turísticos famosos, enquanto Joanesburgo funciona como principal centro econômico sul-africano. Outro destaque é o Parque Nacional Kruger, uma das reservas naturais mais conhecidas do continente africano.

Coreia do Sul: a potência asiática do K-pop

O segundo adversário do México será a Coreia do Sul. As equipes já se enfrentaram em amistosos e também em Copas do Mundo. Os mexicanos venceram os asiáticos na fase de grupos de 1998 (3 a 1) e também em 2018 (2 a 1).

A Coreia é uma das seleções asiáticas mais tradicionais em Mundiais e ganhou projeção internacional ao chegar às semifinais da Copa de 2002, disputada no país ao lado do Japão.

Fora do esporte, o país virou referência mundial na indústria de tecnologia e entretenimento. A Coreia do Sul é sede de gigantes da eletrônica e exporta produtos culturais ligados ao K-pop, doramas e cinema.

A capital Seul concentra parte importante da economia asiática e mistura áreas ultratecnológicas com palácios históricos e mercados tradicionais.

República Tcheca: o país dos castelos e da cerveja

O último adversário do México na fase de grupos será a República Tcheca, seleção que se classificou pela repescagem europeia. A região fica localizada na Europa Central e é conhecida pela arquitetura medieval preservada. A capital Praga reúne castelos, pontes históricas e um dos centros antigos mais visitados do continente europeu.

O país também possui forte tradição cervejeira e costuma aparecer entre os maiores consumidores de cerveja per capita do mundo.

No futebol, a seleção carrega o legado da antiga Tchecoslováquia, vice-campeã das Copas de 1934 e 1962.

Grupo do mundo inteiro

O grupo do México reúne seleções de quatro continentes diferentes: América (México), África (África do Sul), Ásia (Coreia do Sul) e Europa (República Tcheca).