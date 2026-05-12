Do apartheid ao K-pop: conheça os rivais do México na Copa do Mundo

México: seleção estreia na Copa do Mundo diante da África do Sul, no dia 11 de junho no Estádio Azteca (Getty Images)
Redatora
Publicado em 12 de maio de 2026 às 06h27.
A maior Copa do Mundo em número de seleções começa em menos de 60 dias. O jogo de abertura, como é tradição, ficará com o país-sede. No caso desta Copa, um dos países-sede. A caminhada do México na Copa do Mundo de 2026 começa no grupo A, ao lado de África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. A estreia da seleção mexicana será contra os sul-africanos, no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, abrindo o Mundial de 2026.
A Copa do Mundo de 2026 será disputada em Estados Unidos, Canadá e México e marca a primeira edição com 48 seleções.
O primeiro compromisso do México será contra a África do Sul. As seleções já se enfrentaram na abertura da Copa do Mundo de 2010, disputada em Joanesburgo. Na ocasião, houve empate por 1 a 1.
o país entrou para a história ao sediar a primeira Copa do Mundo realizada no continente africano. O torneio também ficou marcado pelas vuvuzelas, instrumento que virou símbolo do Mundial.
Fora do futebol, o país é conhecido pela diversidade cultural e pela história ligada ao fim do apartheid. A Cidade do Cabo reúne pontos turísticos famosos, enquanto Joanesburgo funciona como principal centro econômico sul-africano. Outro destaque é o Parque Nacional Kruger, uma das reservas naturais mais conhecidas do continente africano.
O segundo adversário do México será a Coreia do Sul. As equipes já se enfrentaram em amistosos e também em Copas do Mundo. Os mexicanos venceram os asiáticos na fase de grupos de 1998 (3 a 1) e também em 2018 (2 a 1).
A Coreia é uma das seleções asiáticas mais tradicionais em Mundiais e ganhou projeção internacional ao chegar às semifinais da Copa de 2002, disputada no país ao lado do Japão.
Fora do esporte, o país virou referência mundial na indústria de tecnologia e entretenimento. A Coreia do Sul é sede de gigantes da eletrônica e exporta produtos culturais ligados ao K-pop, doramas e cinema.
A capital Seul concentra parte importante da economia asiática e mistura áreas ultratecnológicas com palácios históricos e mercados tradicionais.
O último adversário do México na fase de grupos será a República Tcheca, seleção que se classificou pela repescagem europeia. A região fica localizada na Europa Central e é conhecida pela arquitetura medieval preservada. A capital Praga reúne castelos, pontes históricas e um dos centros antigos mais visitados do continente europeu.
O país também possui forte tradição cervejeira e costuma aparecer entre os maiores consumidores de cerveja per capita do mundo.
No futebol, a seleção carrega o legado da antiga Tchecoslováquia, vice-campeã das Copas de 1934 e 1962.
O grupo do México reúne seleções de quatro continentes diferentes: América (México), África (África do Sul), Ásia (Coreia do Sul) e Europa (República Tcheca).