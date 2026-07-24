O que aconteceu na Fórmula 1 durante a Copa do Mundo de 2026?

A Copa do Mundo de 2026 movimentou o esporte entre 11 de junho e 19 de julho, terminando com o título da Espanha sobre a Argentina.

Paralelamente ao Mundial, a Fórmula 1 disputou quatro etapas do campeonato e viveu um período de grande equilíbrio, com quatro vencedores diferentes e a evolução de Gabriel Bortoleto na temporada.

Os Grandes Prêmios da Espanha, Áustria, Inglaterra e Bélgica foram realizados durante o torneio de seleções e tiveram triunfos de Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc e Kimi Antonelli, respectivamente.

Hamilton estreia no topo com a Ferrari

A sequência começou no GP da Espanha, em Barcelona, onde Lewis Hamilton conquistou sua primeira vitória pela Ferrari.

George Russell largou da pole position e liderou boa parte da prova, mas a estratégia de três paradas da Ferrari fez a diferença nas voltas finais. Hamilton assumiu a ponta e encerrou a sequência de vitórias da Mercedes.

O resultado também marcou o primeiro pódio formado exclusivamente por pilotos britânicos desde 1968. Gabriel Bortoleto terminou em 11º.

Russell responde com vitória na Áustria

Duas semanas depois, George Russell deu o troco ao vencer o GP da Áustria.

O piloto da Mercedes converteu a pole position em triunfo no Red Bull Ring, segurando a pressão dos adversários nas voltas finais. Max Verstappen ficou em segundo, enquanto Kimi Antonelli completou o pódio.

Bortoleto repetiu o 11º lugar e voltou a ficar próximo da zona de pontuação.

Leclerc vence em Silverstone

No GP da Inglaterra, Charles Leclerc conquistou sua primeira vitória em Silverstone.

O monegasco assumiu a liderança logo na largada, ultrapassando Antonelli, que havia conquistado a pole. Nas voltas finais, um acidente envolvendo Max Verstappen provocou a entrada do Safety Car, impedindo qualquer tentativa de ultrapassagem.

Leclerc cruzou a linha de chegada à frente de George Russell e Lewis Hamilton. A etapa também marcou a reação de Gabriel Bortoleto, que terminou em oitavo e conquistou seus primeiros pontos durante o período da Copa do Mundo.

Antonelli fecha sequência com vitória na Bélgica

No mesmo dia da final entre Espanha e Argentina, Kimi Antonelli venceu o GP da Bélgica e ampliou sua vantagem na liderança do campeonato.

O italiano perdeu a primeira posição para Verstappen na largada, mas recuperou a liderança ainda na primeira volta e controlou a corrida até a bandeirada.

A prova teve ainda um incidente entre Lewis Hamilton e George Russell, que resultou no abandono do britânico da Mercedes e em uma punição de cinco segundos para o piloto da Ferrari.

Leclerc terminou em segundo, Verstappen foi o terceiro colocado e Hamilton cruzou a linha de chegada em quarto.

Bortoleto voltou a finalizar a prova na oitava posição, entrando na zona de pontuação pela segunda corrida consecutiva.

Bortoleto cresce durante o Mundial

Enquanto as atenções estavam voltadas para a Copa do Mundo, Gabriel Bortoleto viveu seu melhor momento na temporada da Fórmula 1.

Depois de terminar os GPs da Espanha e da Áustria em 11º lugar, o brasileiro reagiu com dois oitavos lugares consecutivos, em Silverstone e Spa-Francorchamps, somando seus primeiros pontos no campeonato e mostrando evolução na reta intermediária da temporada.