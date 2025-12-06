Verstappen leva a pole em Abu Dhabi e pressiona Norris na decisão da F1

Max Verstappen, da Red Bull, larga na pole position no GP de Abu Dhabi, última etapa da temporada 2025 da Fórmula 1 disputada neste domingo, 7, às 10h (horário de Brasília). Na briga pelo quinto título mundial, o holandês colocou pressão direta sobre Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren.

Norris larga em segundo e Piastri em terceiro, formando a sequência dos três pilotos que chegam à corrida com chances matemáticas de título. O britânico lidera o campeonato com 408 pontos, seguido por Verstappen (396) e Piastri (392).

"Conseguimos melhorar um pouco o tempo por volta e, claro, estou incrivelmente feliz por estar em primeiro. É a única coisa que podemos fazer, certo? É a única coisa que podemos controlar. Tento maximizar tudo o que temos, tudo o que temos com o carro, e definitivamente conseguimos isso na classificação", disse o holandês após a corrida.

Logo atrás do trio que disputa o título, George Russell garantiu o quarto lugar com a Mercedes, seguido por Charles Leclerc (Ferrari) e Fernando Alonso (Aston Martin), que parte em sexto. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, registrou uma de suas melhores classificações na categoria e vai largar em sétimo.

O top 10 ainda conta com Esteban Ocon (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls) e Yuki Tsunoda (Red Bull).

Uma das surpresas negativas ficou por conta de Lewis Hamilton. O piloto da Ferrari foi eliminado ainda no Q1 e larga apenas em 16º. Alex Albon (Williams) também ficou fora e parte em 17º.

Grid de largada – GP de Abu Dhabi

Max Verstappen (Red Bull Racing) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Gabriel Bortoleto (Sauber) Esteban Ocon (Haas) Isack Hadjar (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) Lance Stroll (Aston Martin) Lewis Hamilton (Ferrari) Alex Albon (Williams) Nico Hülkenberg (Sauber) Pierre Gasly (Alpine)

O que Verstappen precisa para ser campeão?

Sem corrida sprint nesta etapa, o título será decidido exclusivamente na prova de domingo. A pontuação máxima é de 25 pontos para o vencedor. Então, de forma resumida, o que cada um precisa para levantar a taça?

Max Verstappen

Se terminar em 1º, Norris precisa ser 4º ou pior;

Se terminar em 2º, Norris precisa ser 8º ou pior e Piastri deve ser 2º ou pior;

Se terminar em 3º, Norris precisa ser 9º ou pior e Piastri deve ser 2º ou pior.

Lando Norris

Se terminar em 1º, 2º ou 3º, é campeão independente dos rivais;

Se terminar em 4º ou 5º, Verstappen precisa ser 2º ou pior (posição de Piastri não interfere).

Oscar Piastri