Verstappen leva a pole em Abu Dhabi e pressiona Norris na decisão da F1

Verstappen vence GP de Abu Dhabi e acirra briga pelo título da F1 (Foto por ANDREJ ISAKOVIC / AFP)
Redação Exame
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 13h28.
Última atualização em 6 de dezembro de 2025 às 13h31.
Max Verstappen, da Red Bull, larga na pole position no GP de Abu Dhabi, última etapa da temporada 2025 da Fórmula 1 disputada neste domingo, 7, às 10h (horário de Brasília). Na briga pelo quinto título mundial, o holandês colocou pressão direta sobre Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren.
Norris larga em segundo e Piastri em terceiro, formando a sequência dos três pilotos que chegam à corrida com chances matemáticas de título. O britânico lidera o campeonato com 408 pontos, seguido por Verstappen (396) e Piastri (392).
"Conseguimos melhorar um pouco o tempo por volta e, claro, estou incrivelmente feliz por estar em primeiro. É a única coisa que podemos fazer, certo? É a única coisa que podemos controlar. Tento maximizar tudo o que temos, tudo o que temos com o carro, e definitivamente conseguimos isso na classificação", disse o holandês após a corrida.
Logo atrás do trio que disputa o título, George Russell garantiu o quarto lugar com a Mercedes, seguido por Charles Leclerc (Ferrari) e Fernando Alonso (Aston Martin), que parte em sexto. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, registrou uma de suas melhores classificações na categoria e vai largar em sétimo.
O top 10 ainda conta com Esteban Ocon (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls) e Yuki Tsunoda (Red Bull).
Uma das surpresas negativas ficou por conta de Lewis Hamilton. O piloto da Ferrari foi eliminado ainda no Q1 e larga apenas em 16º. Alex Albon (Williams) também ficou fora e parte em 17º.Fórmula 1: que horas e onde assistir ao GP de Abu Dhabi neste domingo
Sem corrida sprint nesta etapa, o título será decidido exclusivamente na prova de domingo. A pontuação máxima é de 25 pontos para o vencedor. Então, de forma resumida, o que cada um precisa para levantar a taça?Quem pode ser campeão da F1 em Abu Dhabi? Veja cenários