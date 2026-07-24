Copa do Mundo bate recordes no YouTube e ultrapassa 1 trilhão de visualizações no TikTok

O YouTube e TikTok registraram números de audiência durante a Copa do Mundo de 2026, disputada entre junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá. O YouTube somou mais de 200 bilhões de visualizações e alcançou 1,7 bilhão de espectadores no período, enquanto conteúdos relacionados ao torneio chegaram a 1,2 trilhão de visualizações no TikTok.

Os dados divulgados pelas plataformas nesta sexta-feira mostram a dimensão do consumo digital de conteúdo relacionado à competição, encerrada em 19 de julho com o título da Espanha sobre a Argentina. Vídeos publicados por canais oficiais, emissoras, torcedores e criadores concentraram parte da audiência do torneio fora das transmissões tradicionais.

Na final da Copa, o YouTube registrou média superior a 21 milhões de espectadores por minuto em mais de 40 mercados e alcançou um pico de mais de 27 milhões de usuários simultâneos. Os números foram informados pela plataforma em comunicado sobre o desempenho da competição.

Os canais digitais da Fifa também ampliaram seu alcance durante o Mundial. O canal da entidade no YouTube superou 4 bilhões de visualizações, recebeu 7,5 milhões de novos inscritos e passou da marca de 34 milhões de seguidores, segundo os dados divulgados.

Os criadores de conteúdo responderam por outra parcela da audiência. As publicações desse grupo ultrapassaram 2,5 bilhões de visualizações. A primeira YouTube Fifa Creator Cup, competição organizada com criadores vinculada ao torneio, acumulou mais de 10 milhões de visualizações ao vivo.

TikTok soma 1,2 trilhão de visualizações na Copa

No TikTok, vídeos relacionados à Copa do Mundo acumularam 1,2 trilhão de visualizações. A conta oficial @fifaworldcup, dedicada ao torneio na plataforma, alcançou 28 bilhões de visualizações durante o período da competição.

Os usuários publicaram 22 milhões de vídeos com hashtags relacionadas ao Mundial, enquanto as transmissões ao vivo das emissoras oficiais somaram 660 milhões de visualizações. Os Centros de Informação da Copa do Mundo dentro da plataforma, espaços que reuniram conteúdos e informações sobre a competição, receberam mais de 520 milhões de visitas.

Romy Gai, diretor de Negócios da Fifa, afirmou que o TikTok teve papel na distribuição da experiência do torneio para além dos estádios. Segundo o executivo, a parceria também buscou aproximar a competição de novos públicos e ampliar as formas de interação com o evento.

A Copa do Mundo de 2026 ocorreu entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá, primeira edição realizada em três países. A Espanha encerrou o torneio com seu segundo título mundial, após a conquista de 2010, na África do Sul, ao derrotar a Argentina na final.