Fórmula 1: horário e onde assistir à classificação do GP da Bélgica

Fórmula 1: Treinos Livres da categoria começam nesta sexta-feira, 17 (CHANDAN KHANNA / AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 17 de julho de 2026 às 11h43.
A Fórmula 1 está na Bélgica para a décima etapa da temporada de 2026. O Circuito de Spa- Francorchamps é um dos mais tradicionais do automobilismo.
Os pilotos chegam ao GP com um campeonato apertado, em que cada ponto conta. Kimi Antonelli, líder da tabela, acumula 179 pontos, enquanto George Russell segue de perto com 154. Já Lewis Hamilton, terceiro colocado, tem 147 pontos.
A classificação do Grande Prêmio da Bélgica de 2026 acontece neste sábado, 18, às 11 horas.
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|179
|2
|George Russell
|Mercedes
|154
|3
|Lewis Hamiltonl
|Ferrari
|147
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|108
|5
|Lando Norris
|McLaren
|97
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|82
|7
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|76
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|52
|9
|Pierre Gasly
|Alpine
|42
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|39
|11
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|20
|12
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|18
|13
|Franco Colapinto
|Alpine
|18
|14
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|6
|15
|Carlos Sainz
|Williams
|6
|16
|Alexander Albon
|Williams
|5
|17
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|3
|18
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1
|19
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0
|20
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|21
|Sergio Perez
|Cadillac
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0