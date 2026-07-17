Fórmula 1: horário e onde assistir à classificação do GP da Bélgica

A Fórmula 1 está na Bélgica para a décima etapa da temporada de 2026. O Circuito de Spa- Francorchamps é um dos mais tradicionais do automobilismo.

Os pilotos chegam ao GP com um campeonato apertado, em que cada ponto conta. Kimi Antonelli, líder da tabela, acumula 179 pontos, enquanto George Russell segue de perto com 154. Já Lewis Hamilton, terceiro colocado, tem 147 pontos.

Quando será a classificação do GP da Bélgica?

A classificação do Grande Prêmio da Bélgica de 2026 acontece neste sábado, 18, às 11 horas.

Onde assistir à classificação do GP da Bélgica?

Para o GP da Bélgica, o canal aberto da Globo fará a transmissão apenas da corrida no domingo, 19. Os fãs que quiserem, poderão acompanhar a sessão de classificação por meio do canal SporTV3 ou pelos streamings de assinatura Globoplay e F1 TV Pro.

Confira a tabela do Mundial de Pilotos de 2026 antes da classificação na Bélgica