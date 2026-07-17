Esporte

Fase de grupos copa 2026

Fórmula 1: horário e onde assistir à classificação do GP da Bélgica

Grande Prêmio da Bélgica é o penúltimo antes da tradicional pausa de verão da Fórmula 1 e pode dar vantagem necessária para Kimi Antonelli

Fórmula 1: Treinos Livres da categoria começam nesta sexta-feira, 17 (CHANDAN KHANNA / AFP)

Fórmula 1: Treinos Livres da categoria começam nesta sexta-feira, 17 (CHANDAN KHANNA / AFP)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de julho de 2026 às 11h43.

Tudo sobreFórmula 1
Saiba mais

A Fórmula 1 está na Bélgica para a décima etapa da temporada de 2026. O Circuito de Spa- Francorchamps é um dos mais tradicionais do automobilismo.

Os pilotos chegam ao GP com um campeonato apertado, em que cada ponto conta. Kimi Antonelli, líder da tabela, acumula 179 pontos, enquanto George Russell segue de perto com 154. Já Lewis Hamilton, terceiro colocado, tem 147 pontos.

Quando será a classificação do GP da Bélgica?

A classificação do Grande Prêmio da Bélgica de 2026 acontece neste sábado, 18, às 11 horas.

Onde assistir à classificação do GP da Bélgica?

Para o GP da Bélgica, o canal aberto da Globo fará a transmissão apenas da corrida no domingo, 19.
Os fãs que quiserem, poderão acompanhar a sessão de classificação por meio do canal SporTV3 ou pelos streamings de assinatura Globoplay e F1 TV Pro.

Confira a tabela do Mundial de Pilotos de 2026 antes da classificação na Bélgica

PosiçãoPilotoEquipePontos
1Kimi AntonelliMercedes179
2George RussellMercedes154
3Lewis HamiltonlFerrari147
4Charles LeclercFerrari108
5Lando NorrisMcLaren97
6Oscar PiastriMcLaren82
7Max VerstappenRed Bull Racing76
8Isack HadjarRed Bull Racing52
9Pierre GaslyAlpine42
10Liam LawsonRacing Bulls39
11Arvid LindbladRacing Bulls20
12Oliver BearmanHaas F1 Team18
13Franco ColapintoAlpine18
14Gabriel BortoletoAudi6
15Carlos SainzWilliams6
16Alexander AlbonWilliams5
17Esteban OconHaas F1 Team3
18Fernando AlonsoAston Martin1
19Nico HulkenbergAudi0
20Valtteri BottasCadillac0
21Sergio PerezCadillac0
22Lance StrollAston Martin0
Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1Automobilismo

Mais de Esporte

Europa x América do Sul: quem tem mais títulos de Copa do Mundo?

Bahia x Chapecoense: horário, onde assistir e cenário do jogo

Mirassol x Grêmio: horário, onde assistir e cenário do jogo

Fluminense x Bragantino: horário, onde assistir e cenário do jogo

Mais na Exame

Casual

O vinho que voltou ao balcão dos bares

Esporte

Europa x América do Sul: quem tem mais títulos de Copa do Mundo?

Negócios

Ele vai faturar R$ 100 milhões transformando o tubo da pasta de dente em telha para construção

Future of Money

Neymar posta foto com camiseta de R$ 2,4 mil em referência ao criador do bitcoin