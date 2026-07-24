Leclerc lidera primeiro treino livre do GP da Hungria; Bortoleto termina no top 10

Leclerc: piloto monegasco liderou treino livre realizado nesta sexta-feira, 24 ((Foto: Attila Kisbenedek / AFP))
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Publicado em 24 de julho de 2026 às 10h06.
Charles Leclerc começou o GP da Hungria de 2026 na frente. O piloto da Ferrari foi o mais rápido do primeiro treino livre realizado nesta sexta-feira, 24, no circuito de Hungaroring, ao registrar o tempo de 1min19s075.
Max Verstappen ficou na segunda colocação, a 0s484 do monegasco, enquanto Lewis Hamilton completou o top 3 da sessão. Isack Hadjar e George Russell fecharam os cinco primeiros colocados.
Gabriel Bortoleto teve um desempenho consistente na primeira atividade oficial da etapa húngara e terminou em sexto lugar, pouco mais de 1,2 segundo atrás de Leclerc. O resultado coloca o brasileiro em uma posição animadora para a sequência do fim de semana.
Entre os dez primeiros também apareceram Frederik Vesti, Nico Hülkenberg, Arvid Lindblad e Liam Lawson.
Quatro pilotos substituíram titulares durante o treino livre. O destaque foi Frederik Vesti, que assumiu o carro de Kimi Antonelli e encerrou a sessão na sétima posição.
Leonardo Fornaroli foi o 16º colocado, Ryo Hirakawa terminou em 17º, Paul Aron ficou em 19º e Colton Herta fechou a classificação na 20ª colocação.
A Fórmula 1 segue a programação do GP da Hungria com as próximas sessões de treinos antes da classificação. A corrida da 11ª etapa da temporada 2026 está marcada para domingo, 26, às 10h, de Brasília, no circuito de Hungaroring.