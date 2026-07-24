Esporte

Fase de grupos copa 2026

Leclerc lidera primeiro treino livre do GP da Hungria; Bortoleto termina no top 10

Piloto da Ferrari supera Verstappen e Hamilton em Hungaroring, enquanto brasileiro abre fim de semana com a sexta melhor marca

Leclerc: piloto monegasco liderou treino livre realizado nesta sexta-feira, 24 ((Foto: Attila Kisbenedek / AFP))

Leclerc: piloto monegasco liderou treino livre realizado nesta sexta-feira, 24 ((Foto: Attila Kisbenedek / AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 24 de julho de 2026 às 10h06.

Charles Leclerc começou o GP da Hungria de 2026 na frente. O piloto da Ferrari foi o mais rápido do primeiro treino livre realizado nesta sexta-feira, 24, no circuito de Hungaroring, ao registrar o tempo de 1min19s075.

Max Verstappen ficou na segunda colocação, a 0s484 do monegasco, enquanto Lewis Hamilton completou o top 3 da sessão. Isack Hadjar e George Russell fecharam os cinco primeiros colocados.

Gabriel Bortoleto teve um desempenho consistente na primeira atividade oficial da etapa húngara e terminou em sexto lugar, pouco mais de 1,2 segundo atrás de Leclerc. O resultado coloca o brasileiro em uma posição animadora para a sequência do fim de semana.

Entre os dez primeiros também apareceram Frederik Vesti, Nico Hülkenberg, Arvid Lindblad e Liam Lawson.

Novatos ganham oportunidade

Quatro pilotos substituíram titulares durante o treino livre. O destaque foi Frederik Vesti, que assumiu o carro de Kimi Antonelli e encerrou a sessão na sétima posição.

Leonardo Fornaroli foi o 16º colocado, Ryo Hirakawa terminou em 17º, Paul Aron ficou em 19º e Colton Herta fechou a classificação na 20ª colocação.

Top 10 do Treino Livre 1

  • Charles Leclerc (Ferrari) | 1min19s075
  • Max Verstappen | +0s484
  • Lewis Hamilton | +0s543
  • Isack Hadjar | +0s922
  • George Russell | +0s991
  • Gabriel Bortoleto | +1s285
  • Frederik Vesti | +1s392
  • Nico Hülkenberg | +1s548
  • Arvid Lindblad | +1s685
  • Liam Lawson | +1s791

A Fórmula 1 segue a programação do GP da Hungria com as próximas sessões de treinos antes da classificação. A corrida da 11ª etapa da temporada 2026 está marcada para domingo, 26, às 10h, de Brasília, no circuito de Hungaroring.

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1

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