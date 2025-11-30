Esporte

Max Verstappen vence GP do Catar; título da F1 será decidido em Abu Dhabi

Piloto holandês é o segundo colocado na classificação geral do campeonato; última etapa será definida no próximo domingo

GP do Catar: Verstappen vira tabela e F1 será definida na última etapa (Karim JAAFAR / AFP)

Redação Exame

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 16h08.

O título da Fórmula 1 será decidido na última etapa, de fato. Neste domingo, 30, o holandês Max Verstappen venceu o GP do Catar e manteve viva a disputa pelo título da temporada contra os pilotos da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris.

A definição do campeão será na última etapa do calendário, em Abu Dhabi, no próximo domingo, 7.

Norris, que poderia ter garantido o campeonato com uma vitória, caiu posições após uma estratégia desfavorável de pit stop e terminou atrás de Carlos Sainz (Williams).

O britânico chega à última prova com 12 pontos de vantagem sobre Verstappen e 16 sobre Piastri, mantendo a possibilidade de ser campeão sem depender do desempenho dos rivais.

O vencedor em Yas Marina somará 25 pontos. O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) terminou a corrida em 13º lugar. Ele havia largado em 19º, e segue em 13º na colocação geral.

Emoção volta à Fórmula 1

A Fórmula 1 não via uma decisão de título na corrida final desde 2021, quando Lewis Hamilton perdeu o campeonato na última volta justamente para Verstappen.

Na temporada deste ano, o atual piloto da Ferrari tem ficado de fora do pódio. Hamilton terminou a corrida desde domingo em 12º lugar e Leclerc em 8º.

Sem a Ferrari e de olho na confusão de estratégia da McLaren, que preferiu ficar na pista enquanto os demais paravam, Verstappen conseguiu sair da terceira posição para o topo do pódio.

