GP da Áustria da F1 é neste fim de semana; veja tudo o que você precisa saber

Neste fim de semana, a Fórmula 1 volta às pistas para o GP da Áustria. A oitava etapa da temporada de 2026 será disputada entre sexta-feira, 26, e domingo, 28, no circuito Red Bull Ring, em Spielberg.

A previsão para o fim de semana é de forte calor no país europeu, e a FIA declarou oficialmente um alerta de risco de calor. Assim, as equipes são obrigadas a adotar medidas especiais para proteger os pilotos das altas temperaturas previstas.

Horários do GP da Áustria

Sexta-feira, 26: treino livre 1, às 8h30

Sexta-feira, 26: treino livre 2, às 12h

Sábado, 27: treino livre 3, às 7h30

Sábado, 27: classificação, às 11h

Domingo, 28: corrida, às 10h

Onde assistir ao GP da Áustria

O GP da Áustria terá transmissão na Globo, no SporTV 3, no Globoplay e na F1 TV.

As plataformas exibem os treinos livres e a classificação. Já a corrida será transmitida pela Globo.

GP da Áustria em 2025

A etapa de 2025 do GP da Áustria teve como grande destaque a disputa entre os pilotos da McLaren. Lando Norris largou da pole position, enquanto Oscar Piastri iniciou a prova na terceira colocação.

Nas voltas iniciais, os companheiros de equipe protagonizaram um duelo intenso, com trocas de posições e muita disputa pela liderança. Com o passar da corrida, porém, Norris conseguiu administrar a vantagem e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar.

Piastri terminou logo atrás, em segundo, enquanto Charles Leclerc garantiu o terceiro lugar e completou o pódio.

A prova também ficou marcada por um momento especial para o automobilismo brasileiro. Foi no circuito austríaco que Gabriel Bortoleto conquistou os primeiros pontos de sua trajetória na Fórmula 1. Pilotando pela Sauber, o brasileiro terminou a corrida na oitava posição.

Como está o campeonato de pilotos?

Além das altas temperaturas, o GP da Áustria promete ser importante na disputa pelo campeonato. Na classificação, o líder é o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, com 156 pontos. Logo atrás aparece Lewis Hamilton, da Ferrari, com 115 pontos. Fechando o top 3 está George Russell, também da Mercedes, com 106 pontos.