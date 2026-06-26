GP da Áustria da F1 é neste fim de semana; veja tudo o que você precisa saber

George Russell: a previsão para o fim de semana é de forte calor no país europeu (Andrej ISAKOVIC / AFP)
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Publicado em 26 de junho de 2026 às 17h46.
Neste fim de semana, a Fórmula 1 volta às pistas para o GP da Áustria. A oitava etapa da temporada de 2026 será disputada entre sexta-feira, 26, e domingo, 28, no circuito Red Bull Ring, em Spielberg.
A previsão para o fim de semana é de forte calor no país europeu, e a FIA declarou oficialmente um alerta de risco de calor. Assim, as equipes são obrigadas a adotar medidas especiais para proteger os pilotos das altas temperaturas previstas.
O GP da Áustria terá transmissão na Globo, no SporTV 3, no Globoplay e na F1 TV.
As plataformas exibem os treinos livres e a classificação. Já a corrida será transmitida pela Globo.
A etapa de 2025 do GP da Áustria teve como grande destaque a disputa entre os pilotos da McLaren. Lando Norris largou da pole position, enquanto Oscar Piastri iniciou a prova na terceira colocação.
Nas voltas iniciais, os companheiros de equipe protagonizaram um duelo intenso, com trocas de posições e muita disputa pela liderança. Com o passar da corrida, porém, Norris conseguiu administrar a vantagem e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar.
Piastri terminou logo atrás, em segundo, enquanto Charles Leclerc garantiu o terceiro lugar e completou o pódio.
A prova também ficou marcada por um momento especial para o automobilismo brasileiro. Foi no circuito austríaco que Gabriel Bortoleto conquistou os primeiros pontos de sua trajetória na Fórmula 1. Pilotando pela Sauber, o brasileiro terminou a corrida na oitava posição.
Além das altas temperaturas, o GP da Áustria promete ser importante na disputa pelo campeonato. Na classificação, o líder é o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, com 156 pontos. Logo atrás aparece Lewis Hamilton, da Ferrari, com 115 pontos. Fechando o top 3 está George Russell, também da Mercedes, com 106 pontos.