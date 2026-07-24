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Festival de São Vicente fortalece gastronomia e 53 restaurantes locais

Evento reúne 53 estabelecimentos e amplia a participação da Área Continental; lançamento será na terça (28), no Ilha Porchat Clube 

Festival Gastronômico de São Vicente acontece em todo o mês de agosto (Festival Gastronômico de São Vicente/Reprodução)

Festival Gastronômico de São Vicente acontece em todo o mês de agosto (Festival Gastronômico de São Vicente/Reprodução)

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Publicado em 24 de julho de 2026 às 13h00.

A 11ª edição do Festival Gastronômico de São Vicente, em São Paulo, contará com 53 restaurantes. Com destaque para o aumento da representatividade da Área Continental, o festival deste ano, que acontece entre os dias 1º e 31 de agosto, mira fortalecer o movimento turístico e o setor gastronômico da cidade. 

Os empreendedores locais, beneficiados pelo festival, prepararam menus exclusivos em quatro categorias, com preços fixos: 

  • Bistrô: R$ 59,90; 
  • Snack: R$ 79,90; 
  • Tradicional: R$ 109,90; 
  • Premium: R$ 159,90. 

Para a secretária de Turismo de São Vicente, Juliana Santana, o crescimento do festival reforça a importância da gastronomia como um dos principais atrativos turísticos do município. 

“O Festival Gastronômico é uma oportunidade de mostrar que São Vicente vai muito além das praias. Nossa gastronomia faz parte da identidade da Cidade e reflete a diversidade e a riqueza cultural do município” , diz.

O evento é realizado pela Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), com apoio do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada Santista (Sinhores) e patrocínio da Keeta

  • O evento de lançamento será realizado na próxima terça-feira (28), no Ilha Porchat Clube (Alameda Paulo Gonçalves, 61 - Itararé), a partir das 19h. 

“Santos e São Vicente fazem parte da trajetória da Keeta no Brasil, por terem sido escolhidas para receber o piloto da nossa operação local, em outubro de 2025. Estar ao lado do festival é uma forma de celebrar essa conexão, fortalecer os restaurantes parceiros e seguir contribuindo para o desenvolvimento da cidade”, conclui  Rodrigo Farah, diretor de Marketing da Keeta.

 

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