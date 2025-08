F1: Quem é Gabriel Bortoleto, a revelação brasileira que surpreendeu no GP da Hungria

O nome Gabriel Bortoleto pode até ser novo para parte do público da Fórmula 1, mas depois do GP da Hungria, ele se tornou uma das estrelas da temporada. O jovem piloto brasileiro surpreendeu ao registrar um tempo competitivo durante os treinos, ficando à frente de nomes consagrados da categoria, inclusive do seu colega de equipe e veterano, Nico Hulkenberg.

Com apenas 20 anos, Bortoleto é piloto da Sauber, tendo sido campeão da Fórmula 3 em 2023. Ele tem apresentado grande consistência ao longo da temporada e vem sendo apontado como um dos mais promissores talentos da nova geração do automobilismo brasileiro. Neste último fim de semana, o jovem atraiu a atenção da mídia estrangeira e dos fãs do esporte, sendo um dos atletas mais procurados para entrevistas e selfies. O aumento da fama vem sendo notado desde o bom desempenho do brasileiro no GP da Bélgica de F1, disputado em Spa-Francorchamps, no final de semana passado.

Gabriel Bortoleto (Motorola/Divulgação)

GP da Hungria

Durante sua participação nos treinos livres do GP da Hungria, Bortoleto mostrou maturidade para uma pista técnica e exigente como Hungaroring.

O resultado da corrida deste domingo tem influência da boa classificação – largando da 7ª posição –, mas também pelo trabalho realizado nos bastidores junto com sua equipe. Na sexta-feira, o carro de Bortoleto foi completamente reajustado.

Na corrida deste domingo, 3, o piloto da Sauber alcançou a 6ª colocação, atingindo a melhor marca da sua carreira até agora e, também, a melhor de um brasileiro na F1 desde 2017, com Felipe Massa no GP do Bahrein. Com esse resultado, Bortoleto, soma oito pontos na tabela, conquistando o 17º na tabela geral com 14 pontos, superando Oliver Bearman e Yuki Tsunoda.

O caminho até a F1

Natural de São Paulo, Gabriel começou no kart aos 6 anos e logo chamou atenção nas competições europeias. Passou pela Fórmula 4, correu pela Eurocup e chegou à Fórmula 3 com o apoio da Trident, equipe pela qual brilhou em 2023. Na Fórmula 2, o piloto garantiu o título pela Invicta Racing em 2024.