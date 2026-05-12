Neymar vive corrida contra concorrentes por vaga na Copa; veja as chances do craque

A presença de Neymar na Copa do Mundo ainda é incerta. O jogador do Santos tem a expectativa da convocação e tenta convencer Ancelotti de que merece a vaga no torneio.

Apesar disso, não há pressão da CBF para a convocação de nenhum nome por parte de Carlo Ancelotti. Em fala durante a FutPro Expo 2026, em Fortaleza, o presidente da Confederação Brasileira, Samir Xaud, foi direto sobre a posição da entidade em relação aos convocados.

"Para mim e para o Carlo, é pressão zero. Ele está fazendo o trabalho dele, e os jogadores escolhidos serão os melhores dentro do esquema tático pensado para a equipe”, declarou o dirigente.

De acordo com as últimas convocações de Ancelotti, ao menos seis atletas do ataque já devem estar confirmados na convocação: Raphinha, Vinicius Junior, João Pedro, Matheus Cunha, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli.

Os demais atletas, incluindo Neymar, correm por uma das três vagas restantes, já que Ancelotti deve levar nove atacantes.

O treinador também poderia optar por convocar oito atletas do setor; neste cenário, as vagas remanescentes cairiam para duas. Atualmente, Neymar deve brigar por espaço com Endrick, Rayan, Antony, Igor Thiago, Pedro, Richarlison, Igor Jesus e Kaio Jorge.

Quais as chances de Neymar de ir para a Copa?

Contando que serão três vagas para nove nomes em disputa, Neymar tem 33,3% de chances de ser convocado, isso considerando que todos os atletas tenham a mesma chance de serem chamados. Em caso de duas vagas, as chances caem para 22,2%.

No entanto, como no futebol tudo depende de ritmo, momento atual e, claro, gols marcados, principalmente para atacantes, Neymar pode ter uma pequena vantagem. O jogador vem fazendo boas partidas pelo Santos, marcou seis gols na temporada, além de três assistências distribuídas.

As boas atuações receberam elogios de jornais europeus, e o nome do craque voltou a ganhar força para a convocação. Ainda assim, os problemas físicos são o que geram preocupação.

Apesar disso, a concorrência é pesada, com Endrick brilhando pelo Lyon, Igor Thiago sendo o cara do Brentford, e Pedro se destacando pelo Flamengo, isso sem contar os demais concorrentes.

A convocação oficial de Carlo Ancelotti acontece no dia 18 de maio, na sede da CBF.