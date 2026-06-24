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Fase de grupos copa 2026

Endrick entra na reta final do duelo contra Escócia na Copa do Mundo

Acionado na segunda etapa do duelo contra os escoceses, o atacante entrou no lugar de Rayan

Endrick: entrou no segundo tenmpo do jogo contra a Escócia (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)

Endrick: entrou no segundo tenmpo do jogo contra a Escócia (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 24 de junho de 2026 às 20h57.

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No terceiro jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo, desta vez contra a Escócia, Endrick entrou na reta final do confronto, aos 36 minutos do segundo tempo. Ancelotti optou por colocar o jovem no lugar de Rayan, que começou de titular, na vaga do lesionado Raphinha.

Endrick é um dos assuntos entre a torcida do Brasil, que tem a expectativa de ver o jovem ganhando minutos nesta Copa do Mundo. Após não entrar diante do Marrocos, na estreia, ele ganhou uma oportunidade no segundo tempo contra o Haiti e até chegou a marcar um gol, mas que foi anulado por impedimento.

Rayan

A novidade na escalação foi Rayan, que ganhou a vaga de Raphinha, lesionado, no ataque brasileiro.

Além disso, o atacante formou dupla de ataque com Neymar, que retornou aos gramados após uma longa recuperação de uma lesão na panturrilha e estreou na Copa do Mundo de 2026.

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