Essas são as profissões em IA com vagas sobrando e salários em alta (Magnific)
Jornalista
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 15h26.
O mercado corporativo vive um momento de transição acelerada na contratação de profissionais de tecnologia. A busca por automação e análise avançada de dados criou um cenário com alta demanda por talentos e escassez de candidatos qualificados.
Essa assimetria entre oferta e procura resulta em um número expressivo de postos não preenchidos no setor de inteligência artificial. Para atrair e reter especialistas, empresas de diversos segmentos têm elevado as remunerações e oferecido benefícios atrativos.
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A escassez de mão de obra especializada afeta principalmente funções técnicas e estratégicas. Entre as posições com maior volume de oportunidades e forte valorização de salários, destacam-se:
Engenheiro de Machine Learning: desenvolve sistemas capazes de aprender com dados e executar tarefas de forma autônoma.
Cientista de Dados: estrutura e interpreta grandes volumes de informação para orientar tomadas de decisão nos negócios.
Arquiteto de Soluções: projeta a infraestrutura necessária para integrar modelos digitais aos sistemas da empresa.
Engenheiro de Prompt: otimiza a comunicação com modelos de linguagem para extrair respostas mais precisas.
Estudos do Fórum Econômico Mundial indicam que a transformação digital continuará impulsionando a criação de novas funções técnicas na próxima década. A entidade aponta o setor de dados e tecnologia entre os principais geradores de novas vagas no mercado global.
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Para ocupar as vagas abertas em inteligência artificial, os profissionais precisam dominar competências multidisciplinares. No aspecto técnico, a fluência em linguagens de programação como Python e o conhecimento em estatística aplicada são exigências recorrentes.
No entanto, o domínio técnico isolado não é suficiente para preencher postos de trabalho estratégicos. As organizações valorizam profissionais com visão de negócios, capacidade de trabalhar em equipe e comunicação clara para traduzir modelos matemáticos em resultados financeiros.
A velocidade da evolução tecnológica exige atualização constante daqueles que desejam ingressar no setor. Cursos práticos, especializações focadas no mercado e certificações ajudam na aceleração do aprendizado.
O cenário atual indica que a busca por qualificação em inteligência artificial representa uma oportunidade concreta para profissionais que buscam estabilidade, desenvolvimento contínuo e remunerações competitivas no mercado de trabalho.
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