Brasil tem Neymar na Seleção Brasileira e fora do álbum da Copa do Mundo 2026

O álbum de figurinhas da Panini não acertou em totalidade a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Dos 18 cromos representando o Brasil, cinco não estarão nos Estados Unidos representando a Canarinho.

João Pedro, Bento, Éder Militão, Estêvão e Rodrygo estão no álbum de figurinhas, mas não foram convocados por Carlo Ancelotti. Os dois primeiros por opção técnica, enquanto os três últimos foram cortados por lesão.

Além deles, há outros 13 jogadores que marcaram presença na lista final, mas não estavam no álbum da Panini. Neymar é um deles. O craque não teve sua figurinha em 2026, mas garantiu a vaga na seleção que vai em busca do hexa.