Setembro Amarelo: Interesse pelo CVV cresce mais de 31.000% na internet no Brasil

RESUMO ＋ Durante o Setembro Amarelo, a empresa de tecnologia para publicidade de performance Taboola identificou aumento de 31.037% no interesse por CVV na Open Web nos últimos 45 dias, com 203 mil pageviews. O levantamento também apontou alta nas buscas por saúde mental, psicoterapia, apoio psicológico e redes de acolhimento, além de maior atenção a CAPS e riscos psicossociais.

O debate sobre saúde mental ganhou maior presença na internet brasileira durante o Setembro Amarelo, período dedicado à prevenção do suicídio e à conscientização sobre cuidados emocionais.

Um levantamento realizado pela Taboola, empresa de tecnologia para publicidade de performance, identificou crescimento no interesse por conteúdos relacionados ao Centro de Valorização da Vida (CVV) na Open Web, ambiente formado por sites e plataformas fora dos grandes ecossistemas fechados.

Segundo os dados da companhia, a busca pela sigla CVV avançou 31.037% nos últimos 45 dias, com mais de 203 mil pageviews, visualizações de páginas que indicam o consumo de determinado conteúdo.

A procura por apoio especializado também apresentou crescimento no período. O termo "psicoterapia" registrou alta de 1.600%, com 2,5 mil pageviews, enquanto "apoio psicológico" teve aumento de 198%, alcançando 2,0 mil pageviews. Já a expressão "saúde mental" cresceu 113%, com 439 mil visualizações de páginas, associadas a temas como ansiedade, estresse, carreira e efeitos das redes sociais.

“O comportamento dos internautas demonstra como a campanha do Setembro Amarelo mobiliza a sociedade em direção à assistência funcional, reforçando sua importância e caráter educativo e informacional. Os dados representam ainda que este fórum aberto incentiva ações práticas fortalecendo a prevenção e reduzindo ocorrências graves”, analisa José Luiz de Genova, Managing Director LATAM da Taboola.

O levantamento também apontou maior atenção a termos relacionados a redes de suporte e acolhimento. A expressão "rede de apoio" teve crescimento de 1.286%, com 42 mil pageviews. O termo "acolhimento" avançou 561%, chegando a 444 mil pageviews, enquanto "bem estar emocional" aumentou 498%, com 47 mil visualizações de páginas.

Entre os serviços públicos de atendimento, a sigla "CAPS", relacionada aos Centros de Atenção Psicossocial, apresentou crescimento de 421% em atenção, com 6,2 mil pageviews.

Busca por saúde mental também alcança empresas e instituições

No ambiente corporativo, a expressão "riscos psicossociais" registrou aumento de 55% em atenção, com 18 mil pageviews. O crescimento está relacionado às discussões sobre a NR 1 e às diretrizes voltadas à saúde dos trabalhadores nas empresas.

Outros termos ligados ao tema também tiveram aumento de interesse. A expressão "setembro amarelo" cresceu 100% na Open Web, com 8,3 mil pageviews. Já "psicologia" concentrou o maior volume absoluto de leitura no período, com 24 milhões de pageviews e crescimento de 53%.

“Quando lidamos com pautas tão delicadas, a forma como o conteúdo chega até a ponta final faz toda a diferença. O ambiente digital precisa atuar de forma fluida e responsável, garantindo que o acolhimento, a informação confiável e os canais corretos de ajuda encontrem as pessoas de maneira orgânica e assertiva”, finaliza Genova.