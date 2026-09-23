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57% dos americanos defendem cooperação e diálogo com a China, aponta pesquisa

Pesquisa do Chicago Council on Global Affairs aponta que 57% dos americanos defendem cooperação e diálogo com Pequim, o maior patamar registrado desde 2024

Cooperação internacional: pesquisa aponta que 57% dos americanos defendem maior diálogo com a China, o maior índice registrado desde 2024 (Imagem gerada por IA/Exame)

Cooperação internacional: pesquisa aponta que 57% dos americanos defendem maior diálogo com a China, o maior índice registrado desde 2024 (Imagem gerada por IA/Exame)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 15h21.

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O apoio dos americanos à cooperação e ao diálogo com a China chegou a 57%, mantendo uma tendência de crescimento observada desde 2024. O resultado faz parte de uma pesquisa do Chicago Council on Global Affairs divulgada em 21 de setembro.

O levantamento indica que a mudança também começa a aparecer entre eleitores republicanos. A parcela desse grupo favorável à cooperação e ao diálogo com a China aumentou 10 pontos percentuais em relação a 2025 e atingiu o maior nível desde 2019. Entre os democratas, o apoio a essa abordagem já havia apresentado crescimento no levantamento anterior.

O relatório relaciona essa mudança também à redução da parcela de americanos que considera a China uma ameaça. Em comparação com 2021, aumentou ainda o número de entrevistados que avaliam que o país asiático passou a ser mais respeitado internacionalmente.

A pesquisa foi realizada entre 10 e 21 de julho de 2026 com 2.156 adultos residentes nos 50 estados americanos e em Washington, D.C.

Fonte: CCTV

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