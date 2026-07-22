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Fase de grupos copa 2026

Como 'Off Campus' e 'Heated Rivalry' ajudaram o hóquei a conquistar novos fãs

Liga de hóquei vê audiência, venda de ingressos e interesse do público crescerem após o sucesso de produções inspiradas no esporte e da volta dos jogadores aos Jogos Olímpicos

Hóquei: Com recordes de audiência e novas portas de entrada para o esporte, a NHL busca transformar curiosos em torcedores fiéis (Reprodução/HBO)

Hóquei: Com recordes de audiência e novas portas de entrada para o esporte, a NHL busca transformar curiosos em torcedores fiéis (Reprodução/HBO)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 22 de julho de 2026 às 19h41.

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A NHL atravessa uma fase de expansão impulsionada por fatores que vão muito além das partidas no gelo. O sucesso de séries inspiradas no universo do hóquei e o retorno dos jogadores da liga aos Jogos Olímpicos criaram uma combinação que atrai novos públicos e fortalece o interesse pelo esporte em diferentes mercados.

Cultura pop abre as portas para o hóquei

Produções como "Heated Rivalry", da HBO Max e "Off Campus", do Prime Video, aproximaram o hóquei de espectadores que nunca haviam acompanhado a modalidade. Segundo a plataforma de venda de ingressos SeatGeek, a estreia dessas séries coincidiu com um aumento expressivo de 20% e a receita disparou mais de 30%. O diretor de marketing da SeatGeek, Chris Leyden, disse ao Sports Business Journal que as séries "certamente despertaram o interesse pelo hóquei e pela NHL".

Segundo o Yahoo Esportes, executivos da liga acreditam que essas produções funcionam como uma porta de entrada para novos fãs. A estratégia passa por transformar a curiosidade despertada pelas séries em visitas às arenas, onde a experiência ao vivo aumenta as chances de fidelização do público.

Olimpíadas ampliaram a exposição global

Outro impulso veio com os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, que marcaram o retorno dos atletas da NHL ao torneio pela primeira vez desde 2014. A final entre Estados Unidos e Canadá teve uma média de 18,6 milhões de telespectadores e registrou um pico de 26 milhões durante a prorrogação, registrando a maior audiência da história dos EUA em uma partida antes das 9h da manhã, de acordo com a própria NHL.

A liga considera que o torneio fortaleceu a imagem de seus principais jogadores e ampliou o alcance do hóquei entre espectadores ocasionais, criando uma oportunidade para manter o crescimento ao longo das próximas temporadas.

"O jogo nunca esteve melhor, nunca foi tão competitivo. O Torneio das Quatro Nações (Face-Off), seguido pelas Olimpíadas, acredito que teve um impacto. Programas como 'Heated Rivalry' e 'Off Campus' — maratonei esse recentemente também — foram ótimos. Acho que estamos vivendo um momento em que nossos jogadores e nosso esporte estão realmente recebendo o reconhecimento que merecem, e isso se reflete no engajamento dos fãs.", disse o comissário da liga, Gary Bettman.

Um dos movimentos mais relevantes para a NHL é o crescimento da participação feminina. A TNT Sports registrou um aumento de 63% na audiência entre mulheres, público que também representa uma parcela importante dos fãs das séries baseadas no hóquei.

Liga vive fase de crescimento

Esse novo perfil de torcedor amplia o potencial comercial da liga e fortalece áreas como direitos de transmissão, patrocínios, venda de produtos licenciados e presença nas redes sociais. Bettman revelou, em coletiva de imprensa no dia 2 de junho, que a receita estimada da NHL nesta temporada está atualmente entre US$ 7,5 bilhões e US$ 8 bilhões, impulsionada por uma base de mais de 75 patrocinadores corporativos, que deve ganhar novos integrantes, recordes de audiência entre as emissoras parceiras nos Estados Unidos e no Canadá e arenas praticamente lotadas. A ocupação média foi de 96% na temporada regular e superou 100% nos playoffs da Stanley Cup, considerando a capacidade ampliada para os jogos decisivos.

"Todas as plataformas, todas as fontes de receita estão crescendo", disse o comissário. "Vai ser ainda melhor no ano que vem, porque o novo acordo de mídia no Canadá entra em vigor."

Com o impacto das Olimpíadas, o alcance das plataformas de streaming e uma estratégia voltada para ampliar a conexão com novos públicos, a NHL busca transformar o atual momento de popularidade em crescimento sustentável. O desafio agora é manter essa atenção acesa e consolidar uma geração de torcedores que descobriu o hóquei fora das arenas, mas encontrou no esporte motivos para continuar acompanhando a liga.

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