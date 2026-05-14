Neymar na Copa do Mundo 2026? Chances aumentam para 62%, segundo a Polymarket

Uma das principais dúvidas para a Copa do Mundo de 2026 é se Neymar será ou não convocado pelo técnico Carlo Ancelotti.

A convocação, que inicialmente parecia ter chances mínimas de acontecer, se tornou praticamente uma realidade nas últimas semanas após a confirmação de que jogadores como Estevão e Rodrygo ficarão fora da Seleção Brasileira após se lesionarem.

E agora, mesmo estando fora do álbum da Copa, Neymar pode sim estar entre os nomes escolhidos pelo treinador italiano.

Segundo a Polymarket, mercado de previsão baseado em criptomoedas, as chances de Neymar ser convocado subiram de 35% na última quinta-feira, 7, para cerca de 64% nesta quinta-feira, 14.

O movimento acompanha o que analistas e torcedores discutem nos bastidores: a janela para o atacante nunca esteve tão aberta.

O que Ancelotti disse nos últimos dois dias

Em entrevista à agência Reuters na terça-feira, 12, Ancelotti reconheceu a evolução recente do atacante, mas manteve a cautela.

"Ele melhorou sua condição física nos últimos jogos. Consegue manter alta intensidade durante uma partida. Mas existem jogos e jogos", declarou o treinador.

Ancelotti também deixou claro que não sofreu pressão externa para incluir o nome de Neymar. "Não sofri pressão de ninguém para convocar Neymar. Tenho autonomia total. A decisão será 100% profissional."

Na quarta-feira, 13, em entrevista ao The Guardian, o italiano foi mais direto.

"A convocação de Neymar depende apenas dele. Depende do que o jogador demonstra em campo. Com a maioria dos jogadores, você precisa observar talento e condição física. Com Neymar, precisamos apenas da condição física, porque o talento é inquestionável. Depende apenas dele, não de mim."

Davide Ancelotti, filho de Carlo e auxiliar da comissão técnica, foi além em entrevista ao podcast Tripletta, da Gazzetta dello Sport. "Se ele está nessa lista, é porque sua forma física está melhorando", disse.

O desempenho de Neymar no Santos

Na temporada de 2026, Neymar disputou 13 partidas, marcou seis gols e distribuiu três assistências, sendo o segundo maior artilheiro do Santos no ano, logo atrás de Gabigol.

O dado que mais chama atenção é a questão física: o camisa 10 atuou por mais de 80 minutos em 12 das 13 partidas disputadas — uma consistência que não era vista há muito tempo.

Nos jogos mais recentes, porém, o rendimento ofensivo foi mais modesto. No empate sem gols contra o Coritiba pela Copa do Brasil e na derrota para o Fluminense, no domingo, Neymar não participou de gols.

A única participação direta dele nesses quatro jogos foi um gol marcado contra o Recoleta, do Paraguai, que veio à Vila com o time reserva

O jogo de domingo, 17, contra o Coritiba pelo Brasileirão (véspera da convocação) será a última chance do atacante de mostrar algo em campo antes de Ancelotti bater o martelo.

O que a opinião pública diz

Pesquisa recente do instituto Datafolha apontou que 53% dos brasileiros defendem a convocação de Neymar para a Copa, enquanto 34% são contrários e 13% estão indecisos.

Nos bastidores da CBF, a presença do jogador é tratada com cautela. Além da recuperação física, episódios recentes envolvendo comportamento preocupam dirigentes e membros da comissão técnica.

O caso mais recente foi quando Neymar deu um tapa em Robinho Jr., situação que aumentou o receio sobre um possível impacto negativo no ambiente da delegação.

A convocação acontece no dia 18

Na segunda-feira, 11, Ancelotti enviou à Fifa uma pré-lista com 55 nomes. Desses, 26 serão oficialmente convocados no dia 18 de maio.

O anúncio será feito às 17h, em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Internamente, Ancelotti tem poucas dúvidas sobre os nomes escolhidos.

O treinador tem como maior preocupação a parte física dos atletas, e faz reuniões diárias desde o fim de abril, avaliando o desempenho dos jogadores com quem deseja contar.

Neymar não foi convocado nenhuma vez desde que Ancelotti assumiu a seleção, em maio de 2025. O atacante soma 11 lesões, duas cirurgias e mais de 800 dias afastado dos gramados durante passagens por Paris Saint-Germain, Al-Hilal e Santos FC.

A Copa de 2026 seria sua quinta participação em Mundiais. E, provavelmente, a última.