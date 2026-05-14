Esporte

Neymar na Copa do Mundo 2026? Chances aumentam para 62%, segundo a Polymarket

Mesmo estando fora do álbum da Copa, Neymar pode sim estar entre os nomes escolhidos por Ancelotti

(Miguel Schincariol / Correspondente autônomo/Getty Images)

(Miguel Schincariol / Correspondente autônomo/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 14 de maio de 2026 às 11h51.

Uma das principais dúvidas para a Copa do Mundo de 2026 é se Neymar será ou não convocado pelo técnico Carlo Ancelotti.

A convocação, que inicialmente parecia ter chances mínimas de acontecer, se tornou praticamente uma realidade nas últimas semanas após a confirmação de que jogadores como Estevão e Rodrygo ficarão fora da Seleção Brasileira após se lesionarem.

E agora, mesmo estando fora do álbum da Copa, Neymar pode sim estar entre os nomes escolhidos pelo treinador italiano.

Segundo a Polymarket, mercado de previsão baseado em criptomoedas, as chances de Neymar ser convocado subiram de 35% na última quinta-feira, 7, para cerca de 64% nesta quinta-feira, 14.

O movimento acompanha o que analistas e torcedores discutem nos bastidores: a janela para o atacante nunca esteve tão aberta.

Copa do Mundo 2026: veja o calendário completo do torneio e quando o Brasil joga

O que Ancelotti disse nos últimos dois dias

Em entrevista à agência Reuters na terça-feira, 12, Ancelotti reconheceu a evolução recente do atacante, mas manteve a cautela.

"Ele melhorou sua condição física nos últimos jogos. Consegue manter alta intensidade durante uma partida. Mas existem jogos e jogos", declarou o treinador.

Ancelotti também deixou claro que não sofreu pressão externa para incluir o nome de Neymar. "Não sofri pressão de ninguém para convocar Neymar. Tenho autonomia total. A decisão será 100% profissional."

Na quarta-feira, 13, em entrevista ao The Guardian, o italiano foi mais direto.

"A convocação de Neymar depende apenas dele. Depende do que o jogador demonstra em campo. Com a maioria dos jogadores, você precisa observar talento e condição física. Com Neymar, precisamos apenas da condição física, porque o talento é inquestionável. Depende apenas dele, não de mim."

Davide Ancelotti, filho de Carlo e auxiliar da comissão técnica, foi além em entrevista ao podcast Tripletta, da Gazzetta dello Sport. "Se ele está nessa lista, é porque sua forma física está melhorando", disse.

O desempenho de Neymar no Santos

Na temporada de 2026, Neymar disputou 13 partidas, marcou seis gols e distribuiu três assistências, sendo o segundo maior artilheiro do Santos no ano, logo atrás de Gabigol.

O dado que mais chama atenção é a questão física: o camisa 10 atuou por mais de 80 minutos em 12 das 13 partidas disputadas — uma consistência que não era vista há muito tempo.

Nos jogos mais recentes, porém, o rendimento ofensivo foi mais modesto. No empate sem gols contra o Coritiba pela Copa do Brasil e na derrota para o Fluminense, no domingo, Neymar não participou de gols.

A única participação direta dele nesses quatro jogos foi um gol marcado contra o Recoleta, do Paraguai, que veio à Vila com o time reserva

O jogo de domingo, 17, contra o Coritiba pelo Brasileirão (véspera da convocação) será a última chance do atacante de mostrar algo em campo antes de Ancelotti bater o martelo.

O que a opinião pública diz

Pesquisa recente do instituto Datafolha apontou que 53% dos brasileiros defendem a convocação de Neymar para a Copa, enquanto 34% são contrários e 13% estão indecisos.

Nos bastidores da CBF, a presença do jogador é tratada com cautela. Além da recuperação física, episódios recentes envolvendo comportamento preocupam dirigentes e membros da comissão técnica.

O caso mais recente foi quando Neymar deu um tapa em Robinho Jr., situação que aumentou o receio sobre um possível impacto negativo no ambiente da delegação.

A convocação acontece no dia 18

Na segunda-feira, 11, Ancelotti enviou à Fifa uma pré-lista com 55 nomes. Desses, 26 serão oficialmente convocados no dia 18 de maio.

O anúncio será feito às 17h, em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Internamente, Ancelotti tem poucas dúvidas sobre os nomes escolhidos.

O treinador tem como maior preocupação a parte física dos atletas, e faz reuniões diárias desde o fim de abril, avaliando o desempenho dos jogadores com quem deseja contar.

Neymar não foi convocado nenhuma vez desde que Ancelotti assumiu a seleção, em maio de 2025. O atacante soma 11 lesões, duas cirurgias e mais de 800 dias afastado dos gramados durante passagens por Paris Saint-Germain, Al-Hilal e Santos FC.

A Copa de 2026 seria sua quinta participação em Mundiais. E, provavelmente, a última.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoNeymar

Mais de Esporte

O México já está pronto para a Copa do Mundo?

Como controlar as figurinhas do álbum da Copa pelo celular?

Harry Kane mira Copa de 2026 para tirar Inglaterra da seca de 60 anos sem títulos

Torcida do São Paulo pede retorno de Rogério Ceni após queda de Roger Machado

Mais na Exame

ESG

Gelo da Antártida revela como clima da Terra mudou por 1,2 milhão de anos

Mundo

Armadilha de Tucídides: entenda a história grega que Xi citou para Trump

Esporte

O México já está pronto para a Copa do Mundo?

Ciência

Como funciona a estratégia que usa Aedes aegypti contra a própria dengue 