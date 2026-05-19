De Neymar a Endrick: as principais curiosidades da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti definiu os 26 jogadores que representarão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Entre veteranos, estreantes e nomes consolidados na Europa e no futebol nacional, a lista reúne personagens com histórias curiosas dentro e fora de campo.

De recordes históricos a passagens improváveis, veja algumas curiosidades sobre os convocados do Brasil rumo ao hexa.

Curiosidades sobre os convocados

Endrick: jogador foi convocado por Ancelotti (Alexandre Schneider/Getty Images)

1. Alisson

O talento para atuar debaixo das traves vem de família. O goleiro do Liverpool cresceu em ambiente ligado à posição: o pai jogava futebol amador como arqueiro, enquanto o irmão mais velho, Muriel, também construiu carreira profissional e atualmente defende o Náutico.

2. Ederson

Hoje, no Fenerbahçe, o goleiro deixou sua marca na Inglaterra, muito além das defesas. Durante sua passagem pelo Manchester City, tornou-se o goleiro com mais assistências da história da Premier League, acumulando sete passes para gol.

3. Weverton

Natural do Acre, iniciou sua trajetória nacional chamando atenção na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2005, defendendo a Juventus de Rio Branco. Um bom desempenho diante do Corinthians abriu portas para o Timão, embora seus maiores títulos tenham vindo anos depois, já vestindo a camisa do Palmeiras.

4. Alex Sandro

O lateral construiu uma longa trajetória na Juventus. Foram 327 partidas pelo clube italiano, número que o colocou entre os estrangeiros com mais jogos pela Velha Senhora, empatado com o ex-meia tcheco Pavel Nedved.

5. Bremer

O zagueiro da Juventus carrega uma referência histórica já no nome. “Bremer” é uma homenagem a Andreas Brehme, campeão mundial com a Alemanha e autor do gol do título da Copa de 1990 contra a Argentina.

6. Danilo

Apesar da função defensiva, o lateral acumulou momentos decisivos em finais importantes. Pelo Santos, marcou na final da Libertadores de 2011 e também na semifinal do Mundial de Clubes daquele ano. Já pelo Flamengo, foi protagonista em conquistas recentes, incluindo um gol em decisão continental.

7. Douglas Santos

Sua primeira convocação para a Seleção principal aconteceu em 2013, quando ainda defendia o Náutico. Na época, o lateral encerrou um longo período sem representantes do clube pernambucano na equipe nacional, algo que não acontecia desde os anos 1960.

8. Gabriel Magalhães

Além da solidez defensiva, o zagueiro também faz diferença no ataque. O jogador do Arsenal se tornou o defensor com maior participação direta em gols na história do clube pela Premier League, superando um recorde que pertencia a Laurent Koscielny.

9. Ibañez

Embora seja conhecido como zagueiro, sua versatilidade acompanha a carreira desde cedo. Ao longo da formação, já atuou como volante, meia e até lateral direita, posição que ainda pode desempenhar quando necessário.

10. Léo Pereira

O defensor teve uma passagem pelo exterior antes de se consolidar no Flamengo. Em 2017, atuou no Orlando City e dividiu elenco com Kaká, recebendo orientações de um dos maiores ídolos do futebol brasileiro.

11. Marquinhos

O capitão da Seleção segue empilhando títulos na França. Com mais uma conquista da Ligue 1, ampliou ainda mais sua coleção pessoal e reforçou um feito impressionante: soma mais títulos do Campeonato Francês do que alguns dos clubes mais tradicionais do país.

12. Wesley

Cotado para disputar uma vaga entre os titulares do Brasil, o lateral mostrou versatilidade recentemente na Roma. Embora seja destro e atue normalmente pela direita, passou boa parte da temporada jogando pelo lado esquerdo da defesa.

13. Bruno Guimarães

A camisa 39 usada pelo volante no Newcastle não foi escolhida por acaso. O número é uma homenagem ao pai, que trabalhou como taxista e tinha o “039” como identificação de seu carro.

14. Casemiro

Referência no meio-campo brasileiro há anos, Casemiro também ocupa lugar de destaque na história da Champions League. O volante divide com Marcelo o posto de brasileiro com mais títulos da competição: cinco conquistas, todas vestindo a camisa do Real Madrid.

15. Danilo Santos

Antes de se firmar como meio-campista, o jogador do Botafogo já viveu uma experiência improvável no futebol. Aos 15 anos, atuando em uma escolinha na Bahia, disputou um torneio Sub-14 como goleiro, aproveitando uma regra que permitia um atleta mais velho na posição. E foi bem: chegou até a defender um pênalti.

16. Fabinho

Hoje consolidado como volante, nem sempre atuou no setor. Durante sua passagem pelo Monaco, mudou definitivamente de posição sob o comando de Leonardo Jardim, deixando a lateral direita para assumir papel central no meio-campo.

17. Lucas Paquetá

O retorno ao futebol brasileiro entrou para a história do mercado nacional. Contratado pelo Flamengo junto ao West Ham por 42 milhões de euros, Paquetá protagonizou a negociação mais cara já realizada por um clube do país.

18. Endrick

O atacante segue quebrando marcas precocemente. Atuando pelo Lyon, entrou para a história da Ligue 1 ao se tornar o estrangeiro mais jovem a marcar um hat-trick pelo campeonato e também o jogador mais novo a alcançar o feito com a camisa do clube francês.

19. Gabriel Martinelli

Sua trajetória profissional começou cedo. O atacante estreou pelo Ituano em 2018, com apenas 16 anos e nove meses, tornando-se o jogador mais jovem a entrar em campo pelo clube neste século. Pouco depois, brilhou no Campeonato Paulista e chamou a atenção do Arsenal.

20. Igor Thiago

Vivendo grande fase no Brentford, o centroavante colocou seu nome na história da Premier League. Com 22 gols em uma única temporada, superou marcas anteriormente registradas por brasileiros como Matheus Cunha, Roberto Firmino e Gabriel Martinelli.

21. Luiz Henrique

Antes de apostar todas as fichas no futebol, o atacante também se dedicava a outro esporte. Na adolescência, praticou judô, mas decidiu trocar os tatames pelos gramados após ganhar espaço nas categorias de base do Fluminense.

22. Matheus Cunha

Embora nunca tenha atuado profissionalmente por clubes brasileiros, o atacante já deixou sua marca com a camisa da Seleção. Foi dele o primeiro gol da vitória sobre a Espanha na final do torneio olímpico de Tóquio 2020, resultado que garantiu a medalha de ouro ao Brasil.

23. Neymar

Caso confirme o uso da camisa 10 no Mundial, o atacante do Santos alcançará uma marca histórica: igualará Pelé como o jogador que mais vezes vestiu o número mais simbólico da Seleção em Copas do Mundo, com quatro participações.

24. Raphinha

A ligação com o futebol tem também um lado musical. O pai do atacante integrava o grupo Samba Tri e, por meio da música, construiu amizade com Ronaldinho Gaúcho, frequentando eventos e encontros ligados ao ex-camisa 10.

25. Rayan

O talento vem de casa. O atacante é filho de Valkmar, ex-zagueiro do Vasco e integrante da seleção brasileira que disputou o Sul-Americano Sub-17 de 1993. Naquele elenco estava também um jovem Ronaldo, que terminaria o torneio como artilheiro.

26. Vini Jr.

O atacante segue empilhando recordes com a camisa do Real Madrid. Em abril de 2025, alcançou a marca de 105 gols pelo clube espanhol, ultrapassando Ronaldo Fenômeno e se tornando o brasileiro com mais gols na história do time merengue.