Em parceria com Ronaldo, Roberto Carlos confirma compra de clube paulista

Roberto Carlos, junto com Ronaldo, será mais um pentacampeão mundial a integrar o projeto da SAF da Inter de Limeira. O ex-lateral esquerdo confirmou que também fará parte do grupo de investidores responsável pela aquisição do clube paulista.

A revelação foi feita na terça-feira, 22, durante entrevista ao programa Debate em Jogo, do canal Wamo. Segundo Roberto Carlos, o projeto contará ainda com o executivo Enrico Ambrogini e outros dois investidores internacionais.

"Eu e o Ronaldo estamos comprando a Inter de Limeira agora junto com o Enrico e com dois sócios nossos, um africano e um árabe. Vamos, pouco a pouco, entrar outra vez no futebol do interior para que possam, além de ter grandes jogadores indo para a seleção, reorganizar esses clubes", afirmou.

Fundada em 1913, a Inter de Limeira, em 1986, tornou-se o primeiro clube do interior a conquistar o Campeonato Paulista, ao derrotar o Palmeiras na decisão. Dois anos depois, levantou o título da Série B do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, a equipe disputa a Série A2 do Campeonato Paulista e também a Série C do Campeonato Brasileiro. Na competição nacional, faz boa campanha e lidera, com 25 pontos, buscando garantir vaga na próxima fase e seguir na luta pelo acesso à Série B.

Além da Inter de Limeira, Roberto Carlos indicou que a parceria com Ronaldo poderá contribuir para o fortalecimento de outros clubes do interior paulista.

"O União São João tenho o máximo carinho, o máximo respeito. Agora, no fim de semana, vou estar no Hermínio Ometto para ver o jogo do União, porque meu sobrinho joga lá. Vou procurar estudar um pouco esses clubes do interior para que eu possa ajudar tanto com patrocinadores quanto fazer com que o futebol do interior volte a ser o futebol da nossa época", completou.

Projeto para a Inter de Limeira

O projeto da SAF é liderado por Enrico Ambrogini, executivo conhecido no mercado. Ex-diretor de operações do Cruzeiro durante a gestão de Ronaldo, ele também trabalhou ao lado do ex-atacante no Valladolid, da Espanha, além de ter sido CEO da própria Inter de Limeira entre 2019 e 2021.

Em abril deste ano, o Conselho Deliberativo da Inter aprovou a proposta apresentada por Ambrogini para transformar o clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O plano prevê investimentos de R$ 454 milhões ao longo de dez anos, com metas de crescimento esportivo e financeiro, visando chegar à Série A do Campeonato Brasileiro nos próximos anos.