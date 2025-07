Com Neymar, Santos registra déficit de R$ 37,4 milhões no primeiro trimestre, acima do previsto

O Santos registrou um déficit de R$ 37,4 milhões no primeiro trimestre de 2025, valor significativamente acima do previsto no orçamento inicial, que estimava um prejuízo de R$ 23,2 milhões para o período. As informações forma divulgadas no balanço do Peixe.

Esse resultado representa um déficit 60,8% maior do que o planejado, mesmo com um aumento expressivo nas receitas do clube.

Aumento nas receitas, mas despesas crescem ainda mais

De janeiro a março, o Santos arrecadou R$ 174,9 milhões, superando em 43,6% a previsão orçamentária de R$ 121,7 milhões. Esse crescimento nas receitas foi impulsionado principalmente por um "boom" em patrocínios (muitos vieram por causa de Neymar) e pelo programa de torcedores Sócio Rei, além de receitas com vendas de atletas, que totalizaram R$ 74,6 milhões, acima dos R$ 50,1 milhões previstos.

Por outro lado, as despesas operacionais dispararam, saltando 66% em relação ao orçamento. O clube projetava gastos de R$ 93,2 milhões, mas desembolsou R$ 154,8 milhões, incluindo salários, direitos de imagem, encargos sociais, despesas com jogos, viagens e manutenção.

O principal fator para esse aumento foi a chegada de Neymar, que elevou a folha salarial do elenco de R$ 10,5 milhões em janeiro para R$ 34,8 milhões em fevereiro, um crescimento de 228,8% em apenas um mês.

Contratação de Neymar pesa nas finanças

Somente com Neymar, o Santos comprometeu-se a pagar R$ 85 milhões em direitos de imagem referentes a um contrato de cinco meses. No balanço de março, a folha salarial somava R$ 12 milhões em salários registrados em carteira e R$ 21 milhões em direitos de imagem, totalizando R$ 33 milhões naquele mês. No trimestre, os custos com salários e direitos de imagem chegaram a R$ 79,6 milhões.

Além da contratação de Neymar, o clube realizou outras quatro aquisições em fevereiro (Barreal, Gabriel Veron, Deivid Washington e Rollheiser), o que também contribuiu para o aumento das despesas com o futebol profissional.

Com os números piores do que o esperado, o Conselho Fiscal do Santos recomendou maior rigor no controle de gastos e receitas para adequar as finanças ao orçamento previsto e garantir a sustentabilidade financeira do clube.