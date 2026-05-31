Esporte

Japão x Islândia: veja horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo

Seleção japonesa faz neste domingo o último teste antes da estreia na Copa do Mundo de 2026; partida será disputada em Tóquio

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 31 de maio de 2026 às 03h45.

O Japão enfrenta a Islândia neste domingo, 31, em seu último amistoso antes da Copa do Mundo de 2026.

A seleção japonesa chega embalada para o confronto. Nos últimos cinco jogos, venceu Inglaterra, Bolívia, Gana, Brasil e Paraguai.

Que horas é o amistoso Japão x Islândia?

A partida será disputada às 7h25 (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio.

Onde assistir a Japão x Islândia?

O amistoso terá transmissão ao vivo do SporTV.

Japão na Copa do Mundo

O Japão está no Grupo F da Copa, ao lado de Holanda, Suécia e Tunísia.

A estreia da seleção japonesa no Mundial está marcada para 14 de junho, contra a Holanda.

Já a Islândia não se classificou para a Copa do Mundo de 2026. A seleção terminou em terceiro lugar no Grupo D das Eliminatórias da Uefa, atrás de França e Ucrânia, e ficou sem vaga no Mundial.

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